Швеция нащрек: Двама руснаци лагерували до дома на шефа на Saab

Служителите по сигурността се усъмнили, след като двойка къмпингари, снабдени с уоки-токи, разпънала палатката си в непосредствена близост до лятната вила на ръководителя на най-големия оръжеен производител в Швеция. Подозренията се засилили, след като жената, говореща английски с руски акцент, поискала разрешение да лови риба от кея. Служителите отказали и подали сигнал в полицията. Имотът се намира близо до Гавле, на около 160 километра северно от Стокхолм, на брега на Ботническия залив. Татяна Миленина и Семен Русанов, руснаци, живеещи в Испания, бяха освободени миналата седмица след петдневен разпит, пише The Times.

Те настоявали, че са известни противници на президента Путин и неговата инвазия в Украйна. Радиостанциите били просто сватбен подарък, който да използват, когато мобилният сигнал е слаб, заявиха те.

Адвокатът на двойката заяви, че те не са знаели, че са къмпингували в близост до зона за сигурност, но инцидентът, раздухан от неверни съобщения, че са притежавали радиостанция от военен клас, породи опасения относно руските опити да се набележат за убийство лидерите на европейската отбранителна промишленост.

Москва засилва своята хибридна офанзива в Европа, съчетавайки кибератаки с дезинформация, улични акции, полети с дронове, саботаж и убийства. Вследствие на това Микаел Йохансон, чиято фирма Saab е на път да достави многоцелевите си изтребители Gripen на Украйна, е под държавна защита.

Доскоро европейските "убийства" на Москва бяха насочени главно срещу руснаци и украинци, преследвани в изгнание, като Зелимхан Хангошвили – чеченско-грузински мъж, застрелян в Берлин през 2019 г., и Максим Кузминов – руски пилот на хеликоптер, избягал от правосъдието и убит в Испания през 2024 г.

През май френски и други разузнавателни служители съобщиха за рязко увеличение на опитите за убийства. Сред целите беше Владимир Осечкин, руски активист, противник на

Русия е преминала към активни операции за ликвидиране на висши военни,

свързани с доставките за Украйна, съобщиха европейски и американски разузнавателни служби. Няколко заговора са били предотвратени.

През юли 2024 г. ЦРУ съобщи на Германия, че е разкрило заговор за убийството на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на производителя на оръжие "Райнметал". Командващите от НАТО потвърдиха съществуването на плана.

Този месец германските служби за сигурност стигнаха до заключението, че руското разузнаване се готви да убие Стефан Туман, шеф на производителя на дронове "Донаущал", според вестник „Ди Цайт“.

Използването на лица, които не са руснаци – често хора от Източна Европа с криминално минало, набирани онлайн – е характерна черта на руските операции. Те варират от саботаж на британски складове до улични провокации в Париж, както и шпионаж и нападения срещу хора из целия континент.

Миналата седмица полският министър-председател Доналд Туск заяви, че полицията в страната му е арестувала мъж по подозрение, че е планирал убийството на американски гражданин от украински произход. Това беше първият случай, в който "някой по заповед на Русия" е целял да убие американски гражданин на територията на страна от НАТО.

В Швеция продължават подозренията относно руските къмпингари. Според експерти Москва редовно разполага агенти, които се представят за изгнани опоненти на Путин.