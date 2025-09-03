Времето в сряда: Слънчево, температурите до 37 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони.

Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 32 и 37 градуса, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31 градуса.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

По преминаващо през Балканите от запад на изток атмосферно смущение, облачността над западната половина от полуострова ще е значителна, на много места с валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. / БГНЕС