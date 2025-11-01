Топъл и слънчев ще е първият ден на ноември

Първият уикенд на ноември предлага топло и слънчево време с температури до 24 градуса, но още в понеделник времето се променя — облачността се увеличава, вятърът се усилва и започват валежи.

В днешния първи ден на месец ноември времето в България ще е предимно слънчево и тихо. Над южните райони ще има разкъсана висока облачност. През деня ще се задържи слънчево, с висока облачност и почти без вятър. Максималните температури ще достигат от 20 до 24 градуса, в столицата – около 20.

В планините времето също ще е ясно и спокойно, с максимални температури около 17 градуса на височина 1200 метра и 10 градуса на 2000 метра. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, с временна мъгла сутрин и слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 20 градуса, морската вода е от 16 до 17 градуса, а вълнението е от 1 до 2 бала.

Седмицата ще започне със слънчево утро, но още от обяд времето ще се променя. В низините отново ще се образува мъгла или ниска облачност, която по-късно ще се разсейва. Вятърът остава слаб, от югозапад, но през втората половина на деня облачността от запад и северозапад ще се увеличава. До вечерта на места ще започват валежи от дъжд, а вятърът ще се ориентира от запад, после от северозапад и ще се усилва. / БГНЕС