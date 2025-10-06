Червен код за валежи в осем области, само в четири ще е спокойно

Червен код за значителни валежи от дъжд е в сила за вторник, 7 октомври в Източна България.

Най-високото предупреждение за опасно време е обявено за областите Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и части от Ямбол.

Части от областите Монтана, Враца, Плевен, Пловдив са оцветени в оранжево. Опасно ще е времето и в област Ловеч, област Велико Търново, област Русе, Разград и Силистра попадат както в червената зона, така и в оранжевата. Части от Сливен, Шумен, Ямбол и Бургас също са във втората степен на опасни валежи.

Смолян, Пловдив, Стара Загора и Сливен са оцветени в жълто. Предупреждението е за потенциално опасно време. Части от област София също попадат в тази зона, както и Видин и Монтана.

Единствено за Перник, София – град, Пазарджик и Благоевград метеорологичната обстановка ще е спокойна.

В областите, където ще е в сила най-високото предупреждение за опасно време, очакваните количества дъжд са за над 65 mm за 24 часа.

През следващото денонощие ще се задържи облачно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната.

Във вторник в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина – сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони – от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават.