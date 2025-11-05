Днес ще е облачно, през целия ден дъжд

През нощта ще се задържи облачно, на места в югоизточната половина от страната все още с валежи от дъжд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София – около 7 градуса. В сряда облачността ще остане предимно значителна, на места, главно в Югоизточна България и планинските райони, със слаби валежи от дъжд.

Вятърът в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. Дневните температури ще останат почти без промяна – между 10 и 15 градуса, в София - около 12 градуса.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава, но ще остане по-високо от средното.

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са 14-16 градуса. Температурата на морската вода е 15-18 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 6 мин. и залязва в 17 ч. и 14 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 53 мин. и изгрява в 16 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: пълнолуние. /meteo.bg