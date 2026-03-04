Голям успех ще зареди живота на 4 зодии след пълнолунието от 3 март

Заслуженият успех най-накрая идва за четири зодиакални знака, които ще преживеят мощни кариерни промени след пълнолунието и лунното затъмнение в Дева тази седмица на 3 март 2026 г.

Тези астрологични знаци най-накрая ще поемат управлението и ще станат капитани на своите кораби по време на този ретрограден Меркурий и сезон на затъмнения. За тези, които са чувствали, че не достигат своя потенциал, това е време за повече яснота, дисциплина и нови начала. Пълнолунието може да затвори цикъл, започнал, докато Сатурн все още е бил в Риби, но сега със Сатурн в Овен е по-лесно за тези знаци да поемат контрол и да се чувстват по-оптимистично настроени за бъдещето си особено в професионален план.

Всички подвижни (мутабилни) зодиакални знаци ще постигнат заслужен успех след пълнолунието и затъмнението от 3 март:

Дева

Дева, много заслужен успех идва след затъмнението във вашия знак, което е чудесна новина за тези, които са били много критични към себе си. Ако сте си поставяли нереалистични очаквания, очите ви сега са отворени за това, което е също толкова впечатляващо, но по-реалистично. Ретроградният Меркурий носи известна неяснота, но бавното движение и методичността разкриват къде може да сте допуснали грешки и областите, които биха могли да се нуждаят от някои корекции.

Сега, когато натискът от Сатурн вече не е налице, е подходящ момент да размислите върху научените уроци, докато навлизате в нова позиция, където се изисква повече лидерство от вас. Чувствате се по-комфортно да бъдете в светлината на прожекторите, докато сте дипломатични с другите. Вие възприемате тази динамика и в личните си отношения, въпреки че може да се наложи да бъдете по-внимателни към емоциите си, тъй като Марс навлиза в тази област на вашата карта. Това важи и за вашия професионален сектор.

Вместо да бъдете пренебрежителни, бъдете до другите, защото ще ви бъде отвърнато със същото. Ако преди сте се чувствали комфортно да работите сами, сега е моментът да се научите да бъдете част от екип, който се движи напред. Въпреки че все още има препятствия пред вас, вашето пътуване зависи от създадените от вас планове, подкрепата, която получавате, и ентусиазма, който имате. Не забравяйте да не губите търпение и да останете привързани към целите си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg