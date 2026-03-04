Предварителните поръчки в А1 за iPhone 17e започнаха

iPhone 17e идва с много от същите страхотни функции като в iPhone 17 на достъпна цена. Снабден със Ceramic Shield 2, чип A19 от последно поколение, 48MP Fusion камера, бързо безжично зареждане MagSafe, USB-C и място за съхранение от 256GB.

Период на кампанията: 16:15 ч. на 04.03 – 07:59 ч. на 11.03.26 г. или до изчерпване на количествата. Наличностите са ограничени.

Цените на устройствата по време на предварителните поръчки могат да бъдат променяни. Заявените поръчки ще бъдат изпълнени с най-ниската цена, валидна към приключване на кампанията.

Изпълнението на предварителните поръчки започва от 19.09.2025г. според реда на постъпване и наличностите. Точната дата на доставка зависи също от производителя, както и от графика за доставки на куриерска фирма Speedy. Възможно е забавяне по независещи от А1 България обстоятелства.