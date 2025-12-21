IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В 17:03 часа настъпва астрономическата зима

Днес е най-късия ден в годината в Северното полукълбо

21.12.2025 | 08:00 ч. 3
Точно в 17:03 часа ще настъпи астрономическата зима. Националния институт по метеорология и хидрология, че денят е по-известен като зимно слънцестоене, който бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо.

Слънцето в София изгрява днес в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене - около 21 декември в Северното полукълбо, и около 21 юни - в Южното полукълбо.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември - в Южното полукълбо.

През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

