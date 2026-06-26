Летни жеги днес, температурите до 35°

Днес слънцето ще бъде водещ фактор в цялата страна, като сутрешните часове ще бъдат с преобладаващо ясно време.

След обяд обаче главно над Западна и Централна България ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. В отделни райони могат да бъдат с по-голяма интензивност.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от североизток. Температурите ще останат високи, като максималните стойности ще бъдат между 30°С и 35°С. Най-топло се очаква да бъде в низините и равнинните райони, докато в София максималната температура ще бъде около 30°С.

В София топло, може леко да превали

Столицата ще посрещне утрешния ден със слънчево време и летни температури. До обяд условията ще бъдат стабилни, с много слънце и слаби ветрове. В следобедните часове ще се увеличи вероятността за развитие на купеста облачност над планините около София и западните райони на страната. Не е изключена появата на краткотраен валеж или гръмотевица на отделни места.

Максималната температура в София ще достигне около 31°, което ще направи деня топъл, но сравнително комфортен спрямо по-ниските райони на страната.

В планините слънчево, възможни краткотрайни валежи

В планинските райони времето ще бъде предимно слънчево през първата половина на деня. Около обяд и след това ще започне развитие на купеста облачност, като на места са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични явления.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23°С, а на 2000 метра – около 16°С.

Бризът охлажда Черноморието

По Черноморието ще се запази слънчево и спокойно време. През деня ще се усеща влиянието на морския бриз, който ще поддържа температурите малко по-ниски спрямо вътрешността на страната.

Максималните температури край морето ще бъдат между 30°С и 31°С. Температурата на морската вода остава приятна – около 23°-24°, а вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. /MeteoBalkans