Днес захлаждане с бури, жълт код за 7 области

Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес за седем области на страната. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за Видин, Враца, Монтана, София-област, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

През деня атмосферната ще се промени осезаемо. Вятърът в цялата страна постепенно ще се ориентира от запад-северозапад, като най-късно това ще се случи в източните райони. Ще духа умерено до силно, а с него ще започне нахлуване на относително по-хладен въздух.

Облачността ще бъде променлива, често значителна, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежите ще се разпространяват от запад на изток, като на много места ще има краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевици.

На места явленията ще бъдат интензивни. Не са изключени силни пориви на вятъра, локални интензивни валежи и градушки. По-съществени валежи се очакват в планинските и предпланинските райони, където условията за развитие на гръмотевични бури ще бъдат по-благоприятни.

Температурите ще се понижат спрямо предходните дни, като максималните ще бъдат между 28°С и 34°.

В София по-хладно, слаб дъжд

В София утрешният ден ще започне с променлива облачност, която постепенно ще се увеличава. В следобедните часове вероятността за развитие на купесто-дъждовна облачност ще се повиши и са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.

Не е изключено на места валежите да бъдат интензивни, а при по-мощно развитие на бурите са възможни и силни пориви на вятъра. Температурата в столицата ще достигне около 30-31°, но заради преминаването на атмосферния фронт и северозападния вятър времето ще се усеща по-свежо в сравнение с горещите дни преди промяната.

Към вечерта облачността постепенно ще намалява, а вятърът ще остане от запад-северозапад.

В планините риск от силни бури

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Особено внимание трябва да се обърне на Стара планина и Рило-Родопската област, където валежите временно могат да бъдат интензивни и значителни по количество. И тук са възможни градушки и силни пориви на вятъра.

Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. С нахлуването на по-хладния въздух температурите постепенно ще се понижат.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, а на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието слънце, но прахладно

По Черноморието в сряда, ще започне предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за съществени валежи ще бъде малка.

Вятърът преди обяд ще бъде от изток-югоизток, но до края на деня постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Ще бъде до умерен, като с промяната на посоката ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25° и 27°. Морската вода ще бъде около 25°–26°, а вълнението ще бъде около 3 бала.