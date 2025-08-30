„Локомотив Пловдив” победи „Спартак Варна”

Локомотив Пловдив победи с 2:1 Спартак 1918 Варна в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Двата отбора завършиха срещата с 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен картон получи и Луис Пахама от домакините в 90+3 минута, пише gol.bg. С успеха си пловдивският тим излезе на първо място във временното класиране с актив от 15 точки. Спартак 1918 Варна остава с 4 точки и все още е без победа от началото на първенството.

Гостите започнаха по-добре срещата и още във втората минута създадоха сериозна ситуация, при която Енцо Еспиноза стреля опасно, но топката премина над вратата.

В 4-ата минута Локомотив Пловдив поведе в резултата. Адриан Кова центрира меко в наказателното поле на домакините, а Парвиз Умарбаев с техничен прехвърлящ удар от воле отдясно вкара за 1:0 за пловдивчани.

В 15-ата минута Спартак 1918 Варна можеше да изравни резултата, но след удара на Даниел Иванов от границата на наказателното поле топката се отби в страничната греда. В 18-ата минута Димитър Илиев стреля от добра позиция, но топката премина над вратата на домакините. В 20-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно по земя, но стражът на „соколите“ Максим Ковальов улови топката. В 39-ата минута Матео Петрашило можеше да вкара гол за Спартак 1918 Варна, но след удара му по диагонал отдясно, топката премина встрани от вратата.

В 49-ата минута домакините можеха да изравнят резултата. Влезлият като резерва Луис Пахама бе изведен в отлична позиция от Матео Петрашило отдясно по атаката, навлезе в наказателното поле и стреля опасно по диагонал, но вратарят на гостите Боян Милосавлевич показа класа и изби топката в ъглов удар. Секунди по-късно, след изпълнението на корнера, Матео Петрашило отклони топката към Даниел Иванов, който стреля отблизо, но вратарят Боян Милосавлевич отново спаси.

В 70-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Тодор Павлов получи втори жълт и съответно червен картон. В 72-ата минута късметът бе на страната на Локомотив Пловдив. След центриране на Деян Лозев в наказателното поле Шанде засече топката с глава, но тя премина на сантиметри встрани от вратата.

В 77-ата минута Спартак 1918 Варна изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно в наказателното поле на гостите, Илкер Будинов отклони топката към Бернардо Коуто, който от няколко метра вкара за 1:1. В 83-ата минута след центриране от свободен удар в наказателното поле на домакините Мартин Атанасов отклони топката с глава към Мартин Русков, който с глава вкара втори гол за Локомотив Пловдив и донесе трите точки на гостите.