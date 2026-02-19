Кучето на Линдзи Вон починало в деня след нейното падане на олимпиадата

Любимоно куче на американската звезда в ските Линдзи Вон е починало в деня след нейното падане на олимпиадата в Милано-Кортина. Линдзи е научила тъжната новина при прибирането си в САЩ, след като претърпя четири операции на крака в Италия.

41-годишната американка съобщи за смъртта на 13-годишния Лео в Instagram в сряда. "Трябваше да се сбогувам с моето голямо момче, докато се намирах в болничното легло. Лео почина и се присъедини към Луси и Беър в рая", написа тя.

"Това бяха невероятно трудни няколко дни. Вероятно най-трудните в живота ми. Все още не съм се примирила, че го няма...", пише Линдзи.

На 8 февруари

Вон стартира със скъсана кръстна връзка на лявото коляно и след 13 секунди падна тежко

при което получи фрактура на същия крак. Някъде по това време Лео получил сърдечна недостатъчност на фона на скорошна диагноза рак на белия дроб. Той починал на следващия ден.

"Изпитваше болка и тялото му вече не можеше да се справи със силния му ум. Загубих много важни за мен неща за толкова кратко време. Не мога да повярвам. Момчето ми е с мен от втората ми травма на предната кръстна връзка, когато имах най-голяма нужда от него. Държеше ме на дивана, докато гледах олимпийските игри в Сочи. Лежеше до мен и ме гушкаше, винаги ме караше да се чувствам в безопасност и обичана. Преживяхме толкова много заедно за 13 години."