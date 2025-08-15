Локомотив Пловдив би Славия след драма в края

Локомотив Пловдив победи много драматично с 2:1 у дома Славия в мач от петия кръг във футболното първенство. Всички голове бяха реализирани през втората част, а попадение на Пламен Андреев в добавеното време осигури ценния успех за пловдивчани, които са на трето място в класирането с 11 точки.

В 10-ата минута на двубоя Илиян Стефанов подаде за Янис Гермуш и той центрира в наказателното поле, а бившият футболист на Левски на празна врата от няколко метра прати топката над напречната греда.

Осем минути след това Ивайло Иванов стреля опасно към вратата на гостите, но Иван Андонов се намеси стабилно и отби кълбото.

Столичани опитаха да променят нулевото равенство с удар на Стефанов, който беше спасен от Боян Милосавлиевич, който се справи и с шут на Иван Минчев.

В 32-ата минута попадение на Димитър Илиев беше отменено заради засада, а близо 180 секунди след това Жулиен Лами би неточно към вратата на "белите".

Втората част започна с неточен удар на резервата на домакините Франсиско Политино в 51-ата минута. Само три минути след това Лазар Марин стреля с глава в гредата, а Роберто Райчев опита добавка, но ударът на нападателя на Славия беше блокиран.

В 57-ата минута Политино получи топката от Димитър Илиев и с удар от наказателното поле откри резултата в двубоя.

След това гостите опитаха да изравнят. В 80-ата минута Тони Тасев центрира от ъглов удар и Янис Гермуш би с глава, но топката беше изчистена от голлинията на Локомотив.

По-малко от 60 секунди след това Жулиен Лами игра с ръка в наказателното поле и главният съдия Станимир Тренчев отсъди дузпа след консултация с ВАР. Тасев хладнокръвно реализира 11-метровия наказателен удар, изравнявайки резултата.

По-малко от две минути след това шут на Гермуш премина на сантиметри покрай вратата на Локомотив.

В самото начало на допълнителното време Петър Андреев беше изведен от Парвиз Умабраев и реализира победния гол в срещата на "Лаута". Първоначално имаше отсъдена засада, но ВАР преразгледа ситуацията и призна попадението в полза на Локомотив.

Славия остава със само една спечелена точка през сезона и с четири поредни загуби в дъното на класирането.