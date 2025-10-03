Борисов: Радев разделя нацията по всички теми през последните четири години

Радев разделя нацията по всички теми през последните четири години. Харесва само "Възраждане", МЕЧ и "Величие" и използва съдиите в Конституционния съд, за да вкара "Величие" в парламента и да събират подписи за вотове на недоверие.Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Аз не отговарям за Делян Пеевски. Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че не коментира съдиите и прокурорите.

"Те са независими", заяви Борисов на въпрос защо ВКС излиза със становище, че Борислав Сарафов не е законен главен прокурор. "Избрахме много органи с изтекли мандати. Не виждам в този парламент как ще станат нещата. Те не искат да се регистрират за кворум сутрин. Регистрират се от третия път, за да си вземат надницата. Как ще съберем 160 гласа", каза Борисов.

"Радев се държи като партиен лидер. Не ме притеснява президентска партия, защото Копринката и Пламен Узуновщ ще излязат на светло", коментира Борисов.