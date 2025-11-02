IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Събарят сарая на Доган в „Бояна“

За последно сградата беше обитавана от Доган през април 2025 г.

02.11.2025 | 18:31 ч.
Бившата резиденция на бившия лидер на ДПС д-р Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ или т.нар „сарай“ е разрушена, от старата сграда не е останало почти нищо.

В бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" текат възстановителни дейности, в двора има и багер, който разкопава терена.

За последно сградата беше обитавана от Доган през април 2025 г., когато беше поканил там млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията.  Собственикът на сградата е Данаил Папазов. Той заяви тогава, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите. Папазов беше сигнализирал правоохранителните органи за нахлуването в частния имот./БГНЕС

