Събарят сарая на Доган в „Бояна“

Бившата резиденция на бившия лидер на ДПС д-р Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ или т.нар „сарай“ е разрушена, от старата сграда не е останало почти нищо.

В бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" текат възстановителни дейности, в двора има и багер, който разкопава терена.

Свързани статии Хора на Ахмед Доган се сблъскаха с полицията в "Бояна", на място е синът му Демир

За последно сградата беше обитавана от Доган през април 2025 г., когато беше поканил там млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията. Собственикът на сградата е Данаил Папазов. Той заяви тогава, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите. Папазов беше сигнализирал правоохранителните органи за нахлуването в частния имот./БГНЕС