Медицинският туризъм в България има огромен потенциал и при добра стратегия и целеви инвестиции може да се очаква ръст. Това показва и специален анализ за състоянието и перспективите на този сектор.

Страната ни разполага с кадрова и инфраструктурна обезпеченост, която позволява развитие на медицинския туризъм и над 140 млн. евро годишно от чуждестранни пациенти, без да застрашава достъпа на българските граждани до здравни услуги.

"Възможностите, които медицинският туризъм открива пред България, са огромни. Страната ни може да привлече нови пазари и значителни чуждестранни инвестиции. Този сегмент ще подпомогне устойчивостта на здравната система и ще създаде нови работни места, като същевременно ще задържи квалифицираните кадри в страната – подчерта пред БНР председателят на Българската болнична асоциация (ББА) Свилена Димитрова. – Имаме модерна база, отлични специалисти и природни ресурси, които ни позволяват да предложим цялостен продукт – от лечение до възстановяване и рехабилитация. Това е силата на България като дестинация за здраве. Лечебните заведения имат готовност за прием на пациенти от чужбина. В случая държавата трябва да постави като приоритет развитието на този сектор и да не разчитаме на единични посещения на пациенти, а по-масов поток."

"България може да осигури достъпност на лечението, и то по най-модерните стандарти. Институциите могат да направят много в тази посока, но сред слабите пунктове е и нормативната уредба, която регламентира предоставянето на такива услуги", подчерта адв. Димитрова.

Концепцията за медицинския туризъм съществува отдавна, но главно в областта на СПА и балнеолечението, но в момента вече се говори за разширяване на дейностите.