Зеленски поднесе цветя на гроба на Незнайния воин в Киев

В Деня на възпоменание и победа над нацизма във Втората световна война (1939–1945 г.) президентът Володимир Зеленски, придружен от първата дама Олена Зеленска, почетоха паметта на загиналите като поднесоха на цветя на гроба на Незнайния воин в Киев, съобщава Ukrinform.

На церемонията са присъствали също председателят на Върховната Рада Руслан Стефанчук, министър-председателят Денис Шмигал, ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак, външният министър Андрий Сибига и представители на дипломатическите мисии в Украйна.

Те запазиха и минута мълчание в памет на загиналите.

"Опитвайки се да присвои Украйна, Русия си присвоява паметта на друг народ и изкривява историята. Ето защо не само днес, в Деня на паметта и победата над нацизма, но винаги си струва да помним: украинците дадоха своя голям принос за тази победа. Те спряха глобалното зло със собствената си кръв", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

In attempting to appropriate Ukraine, Russia is appropriating another nation’s memory and distorting history.

That is why not only today, on the Day of Remembrance and Victory over Nazism, but always, it is worth remembering: Ukrainians made their great contribution to that… pic.twitter.com/y0wC9xuGRF