Съграждани на мъжа, който вдигна немските изтребители, не вярват да е луд

36-годишният Александър Александров, който вдигна немските изтребители, подавайки фалшив сигнал за атентати на летищата в Пловдив и София, е израснал в чужбина, където родителите му живеели и работели. Първо били в Гърция, а оттам - тръгнали по Европа. Той бил с тях неизменно и е посещавал училище, пишат от "24 часа".

Хората в родното село Караджалово се съмняват той да е луд, въпреки че разследващите са назначили психиатрична експертиза. Тя трябва да установи дали е вменяем и може ли да носи наказателна отговорност.

Макар да е представител на друг етнос, местните жители твърдят, че бил образован. Прибирал се от време на време и го познавали като интелигентен човек. Хората не вярват, че е прибегнал до тази стъпка заради развода с жена му.

"Те се разделиха отдавна. Децата, които са в 7-8 клас, живеят при нея в Англия. Едва ли е от ревност", коментират караджаловци.

Според тях Александър не си е дал сметка какви може да са последствията от действията му. Не изключват обаче да е получил емоционален срив.

Вчера транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че 36-годишен българин е подал сигнал за палестинец на борда на полет от София до Лондон, който искал да извърши "лоши неща". На самолета били бившата му жена и двете им дъщери. Макар проверка да показала, че сред пътниците няма палестински граждани, самолетът не бил пуснат във въздушното пространство над Чехия заради заплахата. Пилотът се отклонил към Германия, където бил ескортиран от два изтребителя "Юрофайтър".

Днес от прокуратурата в Пловдив уточниха, че Александър звънял 3-4 пъти на телефон 112, защото разполагал с информация за атентати на летищата в Пловдив и София. 36-годишният мъж бил задържан за 24 часа, но при беседите с него разследващите се усъмнили в психичното му здраве и назначили експертиза, която трябва да бъде готова до края на работната седмица.

