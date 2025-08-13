"Зеленски се бори не срещу Русия, а срещу украинския народ, за да "го унищожи", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Зеленски не се бори срещу Русия. Зеленски се бори срещу украинския народ. И неговата мисия, която му е била предписана от някого, е да унищожи украинската нация, да я унищожи под знамената на национализма и знамената на определена национална идентичност, и да я унищожи физически", подчерта руският дипломат по радио "Спутник", коментирайки отказа на Киев да приеме обратно 1000 украински военнопленници като част от размяна.

"Те [Киев] не се нуждаят от украински граждани, нито живи, нито мъртви", каза още Захарова.

Дипломатът посочи мълчанието на Киев относно отказа на Украйна да приеме хиляда военнопленници.

По-рано, помощникът на руския президент Владимир Медински, ръководител на руската делегация на преговорите с Украйна, заяви, че Киев е отказал да приеме 1000 военнопленници, обяснявайки, че този отказ е усложнил втория етап от сделката за размяна и е забавил началото на третия етап.