Как финландският президент, обичащ голфа, накара Тръмп да го изслуша за Русия

Финландският президент Александър Стуб става почти до 5 сутринта за тренировка по триатлон, сауна — и напоследък, обаждане от Доналд Тръмп .

Двамата президенти са изградили неочаквана връзка, обменяйки си текстови съобщения и телефонни разговори в необичайни часове. 57-годишният финландец, който е нестабилен, може да изглежда сякаш няма много общо с Тръмп: той е застъпник на Организацията на Северноатлантическия договор, говори пет езика и предупреждава за заплахата от Русия.

Работейки с представители на властите в Берлин, Лондон, Париж и Киев, Стуб е бил привличан да предава европейските възгледи на Тръмп, понякога в последователни разговори с Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски .

„Хората знаят, че ние, финландците, нямаме скрита програма и освен това сме доста откровени“, каза Стуб пред „Уолстрийт Джърнъл“ в интервю на 31 юли. „Мога да съобщя на Тръмп какво мислят европейците или Зеленски, а след това мога да съобщя на европейските си колеги какво мисли Тръмп.“

По време на Студената война неутралната Финландия, която споделя 1350-километрова граница с Русия, често е служила като мост между Вашингтон и Москва. Оттогава тя се присъедини към НАТО и се обедини по-тясно със Запада.

Стуб има богат опит в преговорите с Русия и познания за САЩ, които е придобил, посещавайки университета Фърман в Южна Каролина със стипендия за голф през 80-те години на миналия век. Той е, както често казва на американците с тежък, протяжен говор, „финландец по рождение, южняк по Божията милост“.

През последните месеци Тръмп засили критиките си към Путин и се присъедини по-тясно към призива на Европа за укрепване на отбраната на Киев и отхвърляне на исканията на Москва. В забележителна промяна Тръмп обеща миналия месец да продаде на Европа оръжия на стойност милиарди долари, за да може Украйна да отблъсква руски въздушни и наземни атаки.

Стуб не поема отговорност за промяната и предстои да се види дали Тръмп ще продължи да оказва натиск върху Кремъл за прекратяване на огъня. Но висши европейски служители казват, че готовността на Тръмп да координира действията си с европейските си колеги е добре дошла промяна спрямо само преди няколко месеца.

Стуб израства в предградието на Хелзинки Лехтисаари, където баща му работи като главен европейски скаут за Националната хокейна лига. На 13-годишна възраст той посещава Ню Йорк с отбора си по хокей на лед, с което започва доживотно увлечение по САЩ и тяхната политика.

Той прекарва няколко лета в САЩ и Канада, включително година на обмен в Дейтона Бийч, Флорида, за да може да играе голф целогодишно. С намерението да стане професионален голфър, той се записва във Фърман, в Грийнвил, Южна Каролина, потапяйки се в политиката на САЩ и международните отношения, наред с „Документите на федералистите“ и южняшката художествена литература.

След като работи в Брюксел за Европейската комисия, Стуб влиза в политиката през 2004 г. като член на Европейския парламент. Десноцентристки консерватор, който се застъпва за присъединяването на Финландия към НАТО, той бързо се издига в йерархията, завръщайки се в Хелзинки, за да служи като външен министър, а по-късно и като министър-председател.

За Стуб, както и за много финландци, заплахата от Русия има дълбоко лично измерение. Както дядо му, така и баща му са родени в градове, които Финландия е принудена да отстъпи на Съветския съюз през 1940 г. и които днес са част от Русия. И все пак, в продължение на години, стратегията за сигурност на страната се е основавала на разграничаване между Изтока и Запада.

Стуб напусна политиката през 2017 г., за да се насочи към финанси и академични среди, отчасти поради разочарованието си от твърдата обществена опозиция във Финландия срещу присъединяването към НАТО, казва той.

Седем години по-късно, руската инвазия в Украйна накара Финландия да се присъедини към алианса и върна Стуб обратно в политиката. В кандидатурата си за президент, пост, който го прави главнокомандващ, Стуб се застъпваше за повече разходи за сигурност и по-тесни връзки със САЩ.

Неговият уверен стил се открояваше в иначе сдържания свят на финландската политика. Опонентите му го обвиниха в арогантност, критикувайки го за носенето на къси панталони и ругатните по време на дипломатически срещи. Миналата година той спечели президентските избори в едни от най-оспорваните избори в историята на страната.

Няколко месеца след началото на мандата си, Стуб се срещна с Греъм, когато американският законодател беше в Хелзинки. Те се сближиха заради връзките си с Южна Каролина, голфа и усилията си за съгласуване на политиката между САЩ и Европа по отношение на Русия.

Стуб, който не беше играл голф от години, започна да удря тренировъчни топки на закрито игрище, за да се отърси от ръждата. Няколко седмици по-късно той резервира полет в последния момент до Маями, присъединявайки се към Тръмп за закуска в неговия голф клуб Уест Палм Бийч, заедно с Греъм, бившия републикански конгресмен от Южна Каролина Трей Гоуди и южноафриканската голф легенда Гари Плейър.

Според други присъстващи, играта на голф на Стуб впечатли Тръмп. Между ударите двамата лидери разговаряха за всичко - от студентските години на Стъб в САЩ до ледоразбивачите, горското стопанство и опита на Финландия с Русия през Втората световна война.

По време на обяд Тръмп попита дали може да се довери на Путин.

„Не можеш“, казва Стуб, обяснявайки, че руският лидер разбира само от сила и се застъпи за по-строги санкции и твърд краен срок за прекратяване на огъня.

Тръмп даде на Стуб нов комплект стикове, за да замени 20-годишния комплект, който той донесе. Снимка на двамата, публикувана в Truth Social, ги показва усмихнати и държащи еднакви трофеи, които бяха спечелили в турнир между членове и гости.

Така беше и с лобирането на Стуб. Часове след победата им Тръмп за първи път остро критикува Путин за удължаването на войната в Украйна, заявявайки в телевизионно интервю, че е „ядосан“ и „много ядосан“ от отказа на руския лидер за прекратяване на огъня.

Тръмп и Стуб започнаха редовно да си пишат съобщения и да си звънят извън официалните срещи. Понякога си пишат за голф турнири, друг път Тръмп се свързва с Путин, преди да говори.

Стуб казва, че е открил, че Тръмп е различен в личния си живот от публичния си образ, наричайки го „слушател“, който може да участва в „много откровени разговори“.

Контактите им са станали толкова чести, че финландските дипломати във Вашингтон се шегуват, че вместо да докладват на Хелзинки за събитията във Вашингтон, те са ги чували от президента.

Европейски представители отбелязват, че Тръмп реагира по-добре, когато чува мнението на Европа от ръководителя на малка държава. Той се възхищава на финландската армия и уважава десетилетията опит на Стуб в отношенията с Москва, казват представители.

През последните седмици дори американски служители се обърнаха към Стуб. Докато американските законодатели работеха с експерти за затягане на законодателството за санкции срещу Русия миналия месец, те призоваха Стъб да предаде промените на Тръмп, който изрази резерви относно законопроекта.

Украински официални лица казват, че Стуб е бил безценен посредник за Зеленски, особено след сблъсъка му с Тръмп в Овалния кабинет. През юли Зеленски публично благодари на Стуб за това, че е „помогнал за изграждането на връзка“ с американския президент от негово име в критичен момент.