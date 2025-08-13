IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски премахва ограниченията за пътувания в чужбина на мъжете между 18 и 21 години

Санкцията остава за годните за служба над тази възраст

13.08.2025 | 09:35 ч. Обновена: 13.08.2025 | 12:25 ч. 27
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски иска от правителството да премахне ограниченията за пътуване в чужбина, които засягат украинските мъже на възраст между 18 и 21 години, предаде Ройтерс.

"Смятам, че това е нещо положително и ще помогне на много млади украинци да запазят връзката си с Украйна и да се реализират в Украйна – най-вече в сферата на образованието", каза той в изявление. Зеленски уточни, че ограниченията вече ще важат за мъжете над 21-годишна възраст.

Повечето мъже между 18 и 60 години са годни за военна служба и по тази причина украинците в тази възрастова категория сега нямат право да пътуват в чужбина, тъй като страната все още е във военно положение заради войната с Русия, която продължава вече почти три години и половина, припомня БТА.

