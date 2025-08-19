Зеленски си отмъсти за казуса с костюма: Аз се променям, а вие не ВИДЕО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски слезе от кола. Президентът на САЩ Доналд Тръмп го хвана за рамото и посочи с другата си ръка костюма на Зеленски. „Виж се!“, сякаш казваше той. Изглеждаше възхитен. Има много начини да впечатлиш Тръмп и европейските лидери са опитали почти всички. За украинския президент, изглежда, всичко, от което се нуждаеше, бяха ревери и риза с яка. Костюмът беше черен и изглеждаше като нещо, което Савил Роу би ушила за джентълмена, който прекарва много време в посещение на окопи, но въпреки това беше костюм.

Мигове по-късно те бяха в Овалния кабинет. Последният път, когато Зеленски се осмели да влезе в този позлатен кабинет, се случи катастрофа. Той беше нападнат от Брайън Глен, журналист и гадже на Марджъри Тейлър Грийн, хвърлящата пламъци републиканска конгресменка, защото не беше в костюм. Глен запали темата. Беше като Испанската инквизиция. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс смъмри Зеленски, че не му е казал „благодаря“. Зеленски е преживял много, но все пак сигурно има моменти, в които се събужда в студена пот след сън, в който седи на онзи златен стол.

Този път, разбира се, той имаше защита. Обаждане беше отправено към цяла Европа. Когато направят филм за това, ще видите различни европейски лидери да отговарят на телефона: Джорджия Мелони зад волана на червена Алфа Ромео със слънчеви очила; Еманюел Макрон на пръсти в Елисейския дворец, гледайки тъжно портрет на Наполеон; сър Киър Стармър, опитващ се безуспешно да отвори чадър за слънце.

„Събираме екип“, ще каже глас в края на линията. „Включвате ли се?“

Те пристигнаха преди Зеленски и бяха в съседната стая. Говореше се, че са тренирали украинския президент като боксьор за битка за титлата. И наистина, той започна с движение, направо от книгата на Стармър. Помощник му подаде гигантски плик - не, за съжаление, от краля, а от първата дама на Украйна.

„Много е хубаво“, каза Тръмп.

„Не е за теб, а за жена ти“, каза Зеленски. Мелания сега е сила в международната дипломация. Тя написа писмо до руския президент „за нашите деца“, каза Зеленски. „Нашите отвлечени деца.“

„Ооо“, каза Тръмп, втренчен в плика. „Искам го.“ Но изглеждаше трогнат. Също така, уморен. Торбичките под очите му бяха пълни въпреки характерния му тен.

„Тя много обича децата“, каза Тръмп за жена си. „Тя има прекрасен син, когото обича, вероятно повече от всеки друг, включително и мен, мразя да го казвам.“

Той изброи всички войни, които е приключил, за които никой не искаше да говори. „Разгледайте някои от тези войни“, каза той, сякаш показваше нови жилищни блокове на брега на морето. „Отидете в Африка и просто вижте това... Република Конго“, поправи се той. „Успяхме да прекратим общо шест.“

Той се похавли и, че е спрял престъпността във Вашингтон, но каква благодарност получи? Хората можеха да излизат на вечеря отново за първи път от години, каза той. Гаджето на Тейлър Грийн се намеси.

„Ако мога да се разхождам с MTG и да не бъда нападнат, този град е безопасен“, каза Глен. Самопровъзгласилият се моден полицай от Овалния кабинет също имаше някои бележки за Зеленски. „Изглеждаш страхотно в този костюм!“, възкликна той.

„Казах същото!“, заяви Тръмп. Той сложи ръка на рамото на Зеленски. „Това е този, който те нападна последния път“, каза той, посочвайки към Глен. „Помниш ли това?“

„Извинявам се“, каза Глен. „Изглеждаш чудесно.“

Зеленски се усмихна на Глен и почти шест месеца по-късно си отмъсти.

„А ти си в същия костюм“, каза той, предизвиквайки смях. "Виж, аз се променям, а ти не"

