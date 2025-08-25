IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Зеленски благодари на Тръмп за “милите думи“ по случай Деня на независимостта на Украйна

Освен Тръмп поздрави отправиха крал Чарлз, Си Дзинпин и още лидери

25.08.2025 | 14:01 ч. Обновена: 25.08.2025 | 15:12 ч. 18
Reuters

Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за “искрените му поздравления“ за Деня на независимостта на страната, докато Вашингтон продължава усилията си за постигане на споразумение за прекратяване на три години и половина война в Украйна.

Отношенията между Зеленски и Тръмп са обтегнати, но изглежда са се подобрили след скандалната среща в Белия дом през февруари тази година. Зеленски, придружен от висши европейски лидери, посети Вашингтон в понеделник, след като Тръмп се завърна от срещата си на върха с руския президент Владимир Путин.

Белият дом не е склонен да оказва насилствено влияние върху Москва да преговаря за прекратяване на войната в Източна Европа, но Тръмп е все по-разочарован от Кремъл. В петък републиканецът отправи заплаха от “мащабни санкции или масивни тарифи“ срещу Русия, ако не се постигне бърз напредък по сделката за Украйна, пише Newsweek.

Украинският лидер заяви, че страната оценява “милите думи на Тръмп към украинския народ“ и че САЩ “стоят рамо до рамо с Украйна в защита на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир“.

Украйна от десетилетия празнува деня, в който Киев обявява независимост от бившия Съветски съюз през 1991 г.

В писмо, публикувано от Зеленски, Тръмп казва на украинския президент, че отправя своите “поздравления и най-топли пожелания“ към смелия народ на Украйна“.

Свързани статии

“Сега е моментът да се сложи край на безсмислените убийства“, казва в писмото си Тръмп.

Исканията на Русия и Украйна за мирно уреждане остават далеч един от друг, не на последно място по отношение на това коя територия ще попадне под контрола на Москва и колко добре въоръжена ще бъде украинската армия.

Москва се съпротивлява на организирането на лична среща между Путин и Зеленски. Украйна многократно е искала разговор лице в лице с шефа на Кремъл, а Тръмп заяви, че подготвя приготовления за срещата на двамата лидери.

Зеленски сподели няколко послания от световни лидери, почитащи Деня на независимостта на Украйна, включително от крал Чарлз III. В съобщение, публикувано от Киев, кралският представител заяви, че изпитва “най-голямо и дълбоко възхищение от несломимата смелост и дух на украинския народ“.

“Със съпругата ми сме щастливи да отправим най-топлите и искрени пожелания към вас и всички украинци за предстоящата година“, каза Чарлз, визирайки кралица Камила.

Китайският лидер Си Дзинпин заяви в послание по случай деня, че отправя своите “искрени поздравления и най-добри пожелания към вас и приятелския украински народ“.

“Китай и Украйна се радват на традиционно приятелство“, каза Си. Зеленски от своя страна заяви, че оценява посланието на Си и подчерта, че и двете страни имат “интерес от развиване на дългосрочен двустранен диалог с взаимно уважение и в името на мира, стабилността и просперитета“.

Китай е близък съюзник на Русия и само седмици преди танковете на Москва да навлязат в няколко части на Украйна през февруари 2022 г., Путин и Си се споразумяха за стратегическо партньорство “без ограничения“. Пекин публично настоя, че е неутрален в конфликта, но западните правителства заявиха, че китайската подкрепа е от решаващо значение за военните усилия на Русия.

Украинският президент Зеленски написа в публикация в социалните мрежи, обръщайки се към Доналд Тръмп: “Оценяваме вашите мили думи към украинския народ и благодарим на Съединените щати, че стоят рамо до рамо с Украйна в защита на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир. Вярваме, че като работим заедно, можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна.“

“Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което води до траен, дълготраен мир, който слага край на кръвопролитията и защитава суверенитета и достойнството на Украйна”, се казва в писмото на американския президент, адресирано до Зеленски.

“Украинците се защитават с голяма смелост срещу атаките на Русия. Те се борят за нашия начин на живот, основан на свободата в Европа, и за справедлив мир. В Деня на независимостта ние твърдо стоим на тяхна страна – днес и в бъдеще”, написа в социалните мрежи и германският канцлер Фридрих Мерц.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски Украйна Деня на независимостта поздрави Доналд Тръмп лидери
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem