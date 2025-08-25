Зеленски благодари на Тръмп за “милите думи“ по случай Деня на независимостта на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за “искрените му поздравления“ за Деня на независимостта на страната, докато Вашингтон продължава усилията си за постигане на споразумение за прекратяване на три години и половина война в Украйна.

Отношенията между Зеленски и Тръмп са обтегнати, но изглежда са се подобрили след скандалната среща в Белия дом през февруари тази година. Зеленски, придружен от висши европейски лидери, посети Вашингтон в понеделник, след като Тръмп се завърна от срещата си на върха с руския президент Владимир Путин.

Белият дом не е склонен да оказва насилствено влияние върху Москва да преговаря за прекратяване на войната в Източна Европа, но Тръмп е все по-разочарован от Кремъл. В петък републиканецът отправи заплаха от “мащабни санкции или масивни тарифи“ срещу Русия, ако не се постигне бърз напредък по сделката за Украйна, пише Newsweek.

Украинският лидер заяви, че страната оценява “милите думи на Тръмп към украинския народ“ и че САЩ “стоят рамо до рамо с Украйна в защита на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир“.

Украйна от десетилетия празнува деня, в който Киев обявява независимост от бившия Съветски съюз през 1991 г.

В писмо, публикувано от Зеленски, Тръмп казва на украинския президент, че отправя своите “поздравления и най-топли пожелания“ към смелия народ на Украйна“.

“Сега е моментът да се сложи край на безсмислените убийства“, казва в писмото си Тръмп.

Исканията на Русия и Украйна за мирно уреждане остават далеч един от друг, не на последно място по отношение на това коя територия ще попадне под контрола на Москва и колко добре въоръжена ще бъде украинската армия.

Москва се съпротивлява на организирането на лична среща между Путин и Зеленски. Украйна многократно е искала разговор лице в лице с шефа на Кремъл, а Тръмп заяви, че подготвя приготовления за срещата на двамата лидери.

Зеленски сподели няколко послания от световни лидери, почитащи Деня на независимостта на Украйна, включително от крал Чарлз III. В съобщение, публикувано от Киев, кралският представител заяви, че изпитва “най-голямо и дълбоко възхищение от несломимата смелост и дух на украинския народ“.

“Със съпругата ми сме щастливи да отправим най-топлите и искрени пожелания към вас и всички украинци за предстоящата година“, каза Чарлз, визирайки кралица Камила.

I am grateful to His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden, to Sweden and to the Swedish people for their unwavering solidarity with Ukraine. We highly value Sweden’s substantial military, humanitarian, and financial assistance, all of which helps save Ukrainian lives. This… pic.twitter.com/YuA1gyLVWi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Китайският лидер Си Дзинпин заяви в послание по случай деня, че отправя своите “искрени поздравления и най-добри пожелания към вас и приятелския украински народ“.

“Китай и Украйна се радват на традиционно приятелство“, каза Си. Зеленски от своя страна заяви, че оценява посланието на Си и подчерта, че и двете страни имат “интерес от развиване на дългосрочен двустранен диалог с взаимно уважение и в името на мира, стабилността и просперитета“.

Китай е близък съюзник на Русия и само седмици преди танковете на Москва да навлязат в няколко части на Украйна през февруари 2022 г., Путин и Си се споразумяха за стратегическо партньорство “без ограничения“. Пекин публично настоя, че е неутрален в конфликта, но западните правителства заявиха, че китайската подкрепа е от решаващо значение за военните усилия на Русия.

Украинският президент Зеленски написа в публикация в социалните мрежи, обръщайки се към Доналд Тръмп: “Оценяваме вашите мили думи към украинския народ и благодарим на Съединените щати, че стоят рамо до рамо с Украйна в защита на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир. Вярваме, че като работим заедно, можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна.“

“Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което води до траен, дълготраен мир, който слага край на кръвопролитията и защитава суверенитета и достойнството на Украйна”, се казва в писмото на американския президент, адресирано до Зеленски.

“Украинците се защитават с голяма смелост срещу атаките на Русия. Те се борят за нашия начин на живот, основан на свободата в Европа, и за справедлив мир. В Деня на независимостта ние твърдо стоим на тяхна страна – днес и в бъдеще”, написа в социалните мрежи и германският канцлер Фридрих Мерц.