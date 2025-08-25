IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна

Подробностите се уточняват, съобщи Тръмп

25.08.2025 | 22:22 ч. Обновена: 25.08.2025 | 22:44 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

Агенцията отбелязва, че потенциалните гаранции за сигурността на Украйна представляват голяма пречка за прекратяването на войната на Русия в тази страна.

Тръмп също така каза, че по време на срещата си на 15 август с руския президент Владимир Путин в Аляска двамата лидери са обсъдили ограничаването на размера на огромния ядрен арсенал на двете страни след разрешаването на кризата в Украйна.

"Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са прекалено мощни и също го обсъдихме. Това е част от проблема, но първо трябва да приключим войната", изтъкна американският президент, цитиран от БТА.

На журналистически въпрос защо Путин изглежда не желае да седне на масата за преговори с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп сащ украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem