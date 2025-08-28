Провокация: Консулството на ЕС в Украйна е сериозно повредено от руски удари СНИМКИ

Ударната вълна, предизвикана от последната атака на Русия срещу Киев, "сериозно" е повредила делегацията на Европейския съюз в украинската столица, обяви в четвъртък сутринта посланикът на блока Катарина Матернова.

Нощната атака, част от кампанията на Москва за всяване на терор и хаос, е убила най-малко 10 души и е оставила десетки ранени, причинявайки големи разрушения в града.

"Това е истинският отговор на Москва на мирните усилия", каза Матернова.

Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, потвърди, че всички членове на делегацията на ЕС са „в безопасност“.

"Русия трябва незабавно да спре безразборните си атаки срещу гражданската инфраструктура и да се присъедини към преговорите за справедлив и траен мир", написа тя в социалните медии.

Антонио Коста, председателят на Европейския съвет, заяви, че е „ужасен“ от удара и изрази подкрепа за украинския народ и служителите на ЕС.

"ЕС няма да се сплаши. Агресията на Русия само засилва решимостта ни да застанем до Украйна и нейния народ", каза Коста.

Виенската конвенция от 1961 г. предвижда защита на дипломатическите и консулските помещения от проникване или повреди, въпреки че не е необичайно тези сгради да бъдат засегнати по време на война. Кремъл демонстрира последователно незаинтересованост от спазването на международните правила по време на пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Върховният представител Кая Калас заяви, че нападението е „избор за ескалация и подигравка с мирните усилия“, визирайки мисията, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп и подкрепена от европейски съюзници. В момента разговорите са фокусирани върху изготвянето на гаранции за сигурност за Украйна и осигуряването на лична среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, която последният изглежда иска да избегне.

В реакцията си Зеленски призова международната общност да засили натиска върху Русия, за да се ангажира със сериозни преговори.

„Русия все още не се страхува от последствията. Русия все още се възползва от факта, че поне част от света си затваря очите за убитите деца и търси извинения за Путин“, каза Зеленски. „Определено е време за нови, строги санкции срещу Русия за всичко, което прави. Всички срокове вече са нарушени, десетки възможности за дипломация са провалени. Русия трябва да се чувства отговорна за всеки удар, за всеки ден от тази война.“

Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles. At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed. The EU Delegation was severely damaged by the shock wave. This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025