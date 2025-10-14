Ужасяващи кадри показват как Хамас публично екзекутира хора

Хамас извърши масови публични екзекуции в Газа в понеделник, само часове след подписването на мирен договор с Израел - като част от серия кървави репресии след изтеглянето на израелските войски, показват ужасяващи видеоклипове.

На графичните кадри се виждат осем тежко пребити мъже със завързани очи, коленичили на улицата, преди всеки от тях да бъде застрелян от въоръжени членове на Хамас пред ликуваща тълпа.

Терористичната група заяви, без да предостави доказателства, че убийствата са били насочени към "престъпници и сътрудници на Израел", съобщи Би Би Си.

Сред убитите е Ахмад Зидан ал Тарабин, за когото се твърди, че е отговорен за набирането на агенти за съперничеща милиция, несвързана с Хамас, съобщи израелският информационен бюлетин Ynet News.

След оттеглянето на израелските отбранителни сили, Хамас бързо се стреми да възстанови контрола си над Газа, като се насочва към „клановете“ или семейно базирани въоръжени групировки, които са набрали сила по време на конфликта.

По-рано в понеделник президентът Тръмп намекна, че е дал одобрение на Хамас да управлява вътрешната сигурност в Газа „както сметне за добре“, като част от мирно споразумение за връщане на останалите живи заложници на Израел.

Въоръжени мъже на Хамас в превозни средства ескортират автобуси с освободени палестински затворници, аплодирани от тълпи в Хан Юнис, южната част на ивицата Газа.

„Те [Хамас] искат да спрат проблемите и са открити относно това, а ние им дадохме одобрение за определен период от време“, каза той пред репортер на Air Force One.