Войник, бранил "Азовстал", прекарал три години в руски плен с куршум в сърцето ВИДЕО

Украински лекари са извадили куршум, заседнал в сърцето на войник, защитавал стоманодобивния завод „Азовстал“ в Мариупол и оцелял три години в руски плен, според Борис Тодуров, директор на Украинския институт по сърдечни заболявания, на 19 септември.

Войникът е бил заловен по време на руската обсада на Мариупол през 2022 г. и е прекарал години като военнопленник, преди да бъде освободен при размяна преди два месеца.

Тодуров каза, че куршумът по чудо е пропуснал жизненоважни структури, което е позволило на боеца да живее с него, забит в сърцето му, в продължение на три години.

„Куршумът вече е изваден. Човекът е имал късмет. Мисля, че ще живее дълъг и щастлив живот“, каза Тодуров, държейки куршума по време на брифинг за пресата.

Той описа войника като „непобедим“ и похвали неговата устойчивост:

„Три години в плен с куршум в сърцето. Тези хора са титани. Непобедими!!!“

Лекарите казаха, че куршумът не е причинил сериозни щети през годините, в които е останал заседнал в сърцето.

По-рано четирима украински военнослужещи, които са се крили в болница на окупирана от Русия територия повече от три години, бяха успешно евакуирани.

Операцията започна, след като омбудсманът за правата на военнослужещите и техните семейства, Олга Решетилова, научи, че братът близнак на наскоро разменен морски пехотинец е бил тежко ранен през 2022 г. и тайно е бил укриван от лекари от руските сили.

По-късно беше установено, че трима бойци от Националната гвардия също са били в същата болница. Заедно с Решетилова и командира на Националната гвардия бригаден генерал Александър Пивненко е създаден координационен щаб. Специални части на ВМС и Националната гвардия са извършили многоетапното спасяване при условия на тежки боеве и строги руски мерки за филтриране.

A Ukrainian Defender spent three years in Russian captivity with a bullet in his heart. Ukrainian cardiac surgeon Borys Todurov said that the Warrior had defended Azovstal and, after being wounded, was taken prisoner in 2022. He was exchanged a few months ago. "For all those… pic.twitter.com/imXkelX00y — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 19, 2025