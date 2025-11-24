Ню Йорк се намира в състояние между шок и предпазлив оптимизъм

"Беше доста странно“, каза пред АФП Меган, 27-годишна жителка на Ню Йорк, визирайки топлия разговор предишния ден в Белия дом между републиканския президент и младия демократичен избран служител след седмици на взаимни обиди „комунист“ срещу „деспот“.

„Тръмп харесва победителите“ и „лесно се очарова“, което вероятно обяснява промяната в тона му, смята 31-годишния му приятел Лупе. Въпреки че и двамата са поддръжници на новия кмет, те остават предпазливи: президентът„може да промени решението си утре, той е нестабилен“. "Много се радвам да видя това, това е чудесно нещо за града!“, казва с радост осемдесетгодишен жител на Манхатън, който непожела да назове името си. „Федералното правителство контролира милиарди долари, които може да сподели с Ню Йорк, и ние се нуждаем от тези пари“, обясни още той.

По време на кампанията Доналд Тръмп заплашваше да намали федералното финансиране за града и да изпрати Националната гвардия, както направи в други градове, управлявани от демократите. Обещанието сега да „помогне“ на Зохран Мамдани в работата му следователно е облекчение за мнозина. „Колкото повече можем да избягваме неща, които са лоши за нашия град, толкова по-добре, и избраният кмет заслужава признание за това“, каза Джумаан Уилямс, граждански защитник в общината от Демократическата партия, в предаването Spectrum News, който също намери тона на разговора за „наистина изненадващ“.

Сред поддръжниците на президента някои също изразиха облекчението си. „Радвам се, че Тръмп се помири с новоизбрания кмет Мамдани ... Тук сме, за да служим на града и да осигурим по-добър живот на децата си“, каза Джон Кациматидис, милиардер от Ню Йорк и щедър финансов поддръжник на Доналд Тръмп. Никол Малиотакис, републикански представител от Ню Йорк, каза пред Fox News, че е намерила двамата мъже „прекалено сплотени...“. „Но изглежда са намерили общ език“, добави тя, въпреки че съмнява двамата да споделят една и съща „визия“ за покупателната способност. Влиятелна фигура в бизнес средите на града, Кати Уайлд приветства срещата като „много обещаващо начало“ за новия кмет, „добра поличба за бъдещите му отношения с бизнес лидерите на града“.

Мнозина обаче смятат, че предложението на Доналд Тръмп за маслинова клонка към младия му опонент е оцветено с опортюнизъм и произтича от трудния период, през който той преминава, борейки се да излезе от сътресенията около аферата Епстийн, с ниски резултати в социологическите проучвания по-малко от година преди междинните избори. „Това е добър ден за Мамдани, а за Тръмп това наистина е знак, че той се хваща за всичко, което може в този момент, опитвайки се да намери някакъв изход от ситуацията си“, каза бившият кмет на Ню Йорк (2014-2021) Бил де Блазио пред CBS. Сякаш сензационната победа на Зохран Мамдани на 4 ноември можеше да му повлияе малко, каза пред АФП Костас Панагопулос, професор по политически науки в Североизточния университет, пише БГНЕС.