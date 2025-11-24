Милан победи Интер, Майк Менян герой в дербито

Милан спечели градското „Дерби дела Мадонина“, надделявайки с 1:0 над Интер в 12-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата беше дело на Кристиан Пулишич в 54-ата минута. Големият герой обаче беше вратарят Майк Менян, който спаси дузпа – изпълнена от Хакан Чалханоглу в 74-ата минута, както и още няколко сериозни положения пред вратата си.

Победата изкачи Милан на 2-ото място в класирането с 25 точки, на 2 от лидера Рома. Интер претърпя четвъртата си загуба през сезона и с 24 точки е на 4-ото място.

За символичните домакини от Интер Дензъл Дъмфрис и Хенрих Мхитарян пропуснаха мача, но Маркюс Тюрам записа първия си мач като титуляр от 30 септември, а Карлос Аугусто беше преместен на десния фланг. Последното дерби на наставника на Милан Макс Алегри беше през 2013-а, а днес трябваше да се справи без Сантяго Хименес и Закари Атекаме. В стартовия състав се завърнаха Кристиан Пулишич, Адриен Рабио и Фикайо Томори.

Интер беше отборът, който доминираше в огромна част от срещата, преди почивката създаде две много добри положения, два пъти техните футболисти удариха гредите, докато тимът на Милан беше пасивен. И първата възможност дойде още в 4-ата минута, когато Тюрам с глава стреля след центриране на Федерико Димарко, но топката беше избита с ръкавица от Майк Менян в долния ъгъл. В 27-ата те пак бяха близо до откриване резултата, когато Франческо Ачерби свали от корнер на Хакан Чалханоглу, но вратарят Менян отново показа рефлекс. Последва още един удар на Тюрам след центриране на Лаутаро Мартинес, което стражът отби към гредата.

Началото на второто полувреме не беше по-различно, но в 54-ата минута Милан откри резултата, след като американският нападател Кристиан Пулишич се разписа при контраатака. Юсуф Фофана открадна топката от Чалханоглу в центъра на терена, за да стартира бързото придвижване. Алексис Салемакерс се подхлъзна при удара, така че Ян Зомер отби, но просто насочи топката към Пулишич, за когото нямаше проблем от близо да се разпише.

В 74-ата минута Интер получи дузпа, след като на преглед със системата за видеоповторение (ВАР) беше установено, че бранителят на Милан Страхиня Павлович е настъпил опитващия се да центрира Тюрам. Иначе атаката завърщи с удар на Бастони над гредата, блокиран от Модрич. Но след прегледа бееш отсъдена дузпа, а Чалханоглу би слабо, вратарят Менян усети посоката и спаси изстрела му, за да запази победата на „росонерите“.

До края на мача Интер продължи да търси гол, като най-напред Николо Барела стреля, след него при добавката и Мануел Аканджи не донесе радост на Интер. След тях и ударът на Анди Диуф от разстояние беше право във вратаря на "Росонерите".