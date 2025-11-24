На почти 100 г. почина легендата на съветския футбол Симонян

Легендарният руски футболист Никита Симонян (с рождено име Мкртич Погосович Симонян) почина 41 дни след като навърши 99 години. Тъжната новина беше съобщена от президента на Руския съюз на футболните ветерани Александър Мирзоян.

„Никита Павлович се почувства зле на 20 ноември и беше приет в болница. Днес почина“, обяви Мирзоян пред спортната телевизия „Матч ТВ“.

На 10 октомври 2025 г. (два дни преди 99-ия си рожден ден) Симонян беше награден от руския президент Владимир Путин със званието „Герой на труда на Русия“. Той получи приза заради заслуги пред държавата и големия си принос за развитието и популяризирането на руския футбол.

Никита Симонян започва футболната си кариера в Криля Советов, където играе в продължение на две години. През 1949 г. преминава в Спартак (Москва) и остава до 1959 г. За този период реализира 160 гола за клуба и до момента заема първото място за най-добър реализатор в историята на „червено-белите“. Като футболист и треньор на Спартак е шесткратен шампион на СССР и петкратен носител на Купата.

С националния отбор на Съветския съюз става олимпийски шампион от Мелбърн'56. След смъртта на френския колоездач Шарл Косте на 30 октомври до смъртта си Симонян беше най-възрастният жив олимпийски шампион в света.