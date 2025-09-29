Орбан: Украйна може да спечели войната само с европейски и американски войски

Украйна може да спечели войната единствено, ако стотици хиляди войници пристигнат в нея от Западна Европа и САЩ, за да се бият на фронта, но това би означавало световна война, каквато никой не желае, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан по време на интервю за онлайн-програмата "Час на борба", предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп често го е питал за мнение за войната. Премиерът заяви, че е казал на Тръмп, че тази война е вече решена и че руснаците са я спечелили.

"Въпросът е кога и кой ще постигне споразумение с руснаците: дали ще е американско-руско споразумение или европейците най-накрая ще пожелаят да преговарят, което да доведе до руско-европейски преговори", заяви Орбан.

"Тази война не може да се спечели на бойното поле. Всички военни експерти, включително най-добрите американски, казват, че Украйна може да спечели тази война единствено ако стотици хиляди войници от Западна Европа или Америка пристигнат на фронта“, допълни той.

Орбан заяви, че Западът всъщност не се бие срещу Русия, но не иска да стои встрани от разделянето на Украйна.

"Руснаците са завзели 20% от Украйна и Западът вярва, че има правото да вземе останалото. Това е обикновена империалистична война, но просто не се нарича по този начин", заяви Орбан.

Премиерът заяви, че Западът просто не иска да бъде оставен без дял от страната, която може да бъде разделена, заради което и се води и цялата война. Зад това се крие ограбването на нещастните украинци, докато те (западняците) го представят като война в защита на Украйна“, добави Орбан. (БТА)