Тръмп е дал право на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу Русия

Русия не печели тази война, заяви специалният пратеник на САЩ Кийт Келог

29.09.2025 | 13:12 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог каза, че американският президент Доналд Тръмп е дал право на Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу цели в Русия, предаде Укринформ. Келог направи изявлението си в интервю за телевизия "Фокс Нюз".

Според американския пратеник Украйна не е отправяла искане за разполагане на американски военни сили, но е поискала оръжия и позволение да ги използва.

Попитан дали Киев има такова разрешение, Келог отговори: "Всички трябва да правят това, което президентът казва. Той е главнокомандващ съгласно Конституцията, всички останали трябва да се подчиняват." В отговор на въпрос за позицията на Тръмп, че Украйна може да използва оръжия с голям обсег срещу Русия, Келог отговори положително. 

От това, което чета за казаното от него, от вицепрезидента Джей Ди Ванс и от държавния секретар Марко Рубио, отговорът е да. Използвайте възможността да нанасяте удари дълбоко на територията на Русия, каза той.

Според него украинският президент Володимир Зеленски е поискал крилати ракети с голям обсег "Томахок" по време на среща с Тръмп, но все още не е взето окончателно решение. 

Келог подчерта, че Москва не постига целите си във войната срещу Украйна. "Русия не печели тази война. Ако печелеше, тя щеше да е в Киев или Одеса, от другата страна на Днепър", добави той. 

Укринформ съобщи по-рано, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е потвърдил вчера, че администрацията на Тръмп е обсъдила искането на Украйна за ракетите "Томахок". 

Зеленски заяви, че има подкрепата на Тръмп за удари по цели в Русия като например енергийна инфраструктура или заводи за оръжия. 
(БТА)

войната в Украйна оръжия с голям обсег САЩ Русия Доналд Тръмп
