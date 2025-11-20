Над 600 бебета във Франция са станали жертви на сексуално насилие през 2014 г.

През миналата година над 600 бебета са били приети в съдебно-медицински центрове във Франция поради сексуално насилие, сочат данни, публикувани днес от правителствена организация за защита на жените Мипроф (Miprof), предаде Франс прес.

"614 деца на възраст от няколко месеца до 2 години са били приети заради случаи на сексуално насилие, което представлява 2 процента от всички жертви", приети в тези отделения, съобщи организацията, която цитира данни на френското министерство на здравеопазването.

Общо 73 992 жертви на сексуално и сексистко насилие са били приети в едно от тези болнични отделения през миналата година, което е с близо 9000 повече спрямо 2023 г., според годишен доклад за насилието над жени във Франция.

Проблемът със сексуалното насилие над бебета и много малки деца отново се появи в новините във Франция през последните месеци.

През юли помощник-учителка в детска градина в Еро, Южна Франция, беше подведена под отговорност и арестувана в рамките на разследване за изнасилване и сексуално насилие над девет деца на възраст от 3 до 4 години.

През август медицинска сестра и бившият ѝ партньор бяха подведени под отговорност в рамките на разследване за сексуални посегателства над бебета в болницата в Монтрьо, в северната част на Париж.

Според Независимата комисия по кръвосмешение и сексуално насилие (Ciivise) около 160 000 непълнолетни са жертви на сексуално насилие всяка година във Франция.

(БТА)