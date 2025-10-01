IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Зеленски: Положението в Запорожката АЕЦ е критично

Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни

01.10.2025 | 07:35 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е станало критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви във вечерното си видео обръщение, че един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи. Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни.

"Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала. Положението е критично. Руският обстрел отряза централата от електропреносната мрежа", каза украинският държавен глава.

Свързани статии

"Разполагаме и с информация, че един (дизелов) генератор е спрял да работи", добави Зеленски.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Запорожката АЕЦ Володимир Зеленски
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem