Кой е Антони Лаликан, френският журналист, убит от дрон в Донбас

Антони Лаликан, опитен фотожурналист от Париж, беше убит от дрон в източния Донбас в Украйна в петък сутринта, докато беше на командировка, съобщиха Европейската и Международната федерации на журналистите и Френският национален съюз на журналистите.

Съобщава се, че украинският журналист Георгий Иванченко е ранен при същата атака. И двамата са носили защитни жилетки с надпис "Преса“.

Това е първият път, когато журналист е убит от дрон в Украйна, се казва в изявление на Европейската федерация на журналистите.

"Днес в Украйна основната заплаха за журналистите, както и за всички цивилни, са руските дронове, които ловуват хора“, каза Сергий Томиленко, президент на Националния съюз на журналистите на Украйна (НСЖУ) и добавя: "Това не са странични жертви на войната. Като насочва вниманието си към журналисти, руската армия умишлено преследва онези, които се опитват да документират военни престъпления".

Обстоятелствата около инцидента, който се случи в петък сутринта в 9:20 ч. местно време, все още са обект на разследване.

Трудовете на Лаликан са публикувани в няколко медии, включително френски вестници Le Monde, Le Figaro и Libération, както и в немските издания Der Spiegel, Zeit и Die Welt.

Той пътува до Украйна през март 2022 година, малко след като Русия започна пълномащабното си нахлуване, и работи усилено в страната, документирайки последиците от войната. Работата му е фокусирана върху жителите на минния басейн Донбас в югоизточната част на Украйна, съобщава France 24.

През януари Лаликан спечели наградата "Виктор Юго“ за ангажирана фотография за 2024 година за поразителния си репортаж "Изведнъж небето помрачи“, който отразява войната в Украйна.

Жертва на атака с руска дронова пушка

Френският президент Еманюел Макрон изрази съболезнованията си на семейството и близките на Лаликан с публикация в социалната мрежа X.

Френският фотожурналист "придружаваше украинската армия на фронта на съпротивата. Научих с дълбока тъга за смъртта му, жертва на атака с руска дронова пушка", се казва в изявлението на Макрон.

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance. J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes. J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Последното съобщение на Лаликан в Instagram, публикувано на 21 септември със снимка на жител на Донбас, говореше за "ускореното“ настъпление на Русия в източния украински регион.

"С приближаването на фронтовата линия и засилването на обстрела, населението непрекъснато намалява. За войниците, разположени там, ежедневието е белязано от гръмотевицата на артилерията и мощта на руските планиращи бомби. Към бомбардировките се добавя и масовото разполагане на дронове камикадзе, които вече са вездесъщи", написа тогава журналистът.