Дрон уби френски фоторепортер в Донбас

Дрон уби френски фоторепортер по време на работа в източния украински регион Донбас, съобщава АФП.

Френският фотожурналист Антони Лаликан е починал, според Европейската и Международната федерации на журналистите, както и Френския национален синдикат на журналистите.

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. Съобщава се, че и пострадалият, и убитият са носели защитни жилетки с надпис “Press“. / БГНЕС