IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Дрон уби френски фоторепортер в Донбас

При същата атака е ранен и украински журналист

03.10.2025 | 22:23 ч. 8
Reuters

Reuters

Дрон уби френски фоторепортер по време на работа в източния украински регион Донбас, съобщава АФП.

Френският фотожурналист Антони Лаликан е починал, според Европейската и Международната федерации на журналистите, както и Френския национален синдикат на журналистите.

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. Съобщава се, че и пострадалият, и убитият са носели защитни жилетки с надпис “Press“. / БГНЕС

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Донбас дрон атака френски фоторепортер
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem