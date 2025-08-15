IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

СЗО: Разпространението на холерата се увеличава, особено в зони на конфликти

Достъпът до чиста вода остава от ключово значение в борбата с холерата

15.08.2025 | 20:45 ч. Обновена: 15.08.2025 | 21:59 ч. 3
Reuters

Reuters

Холерата, която представлява животозастрашаващо заболяване, се разпространява все по-широко в райони, засегнати от конфликти, съобщи Световната здравна организация, цитирана от ДПА.

Тази година в 31 страни са регистрирани общо 390 хиляди случая, включително 4300 с летален изход, подчерта Катрин Алберти, експерт по холерата в СЗО. По думите ѝ тези цифри са ясен сигнал за сериозен провал на международната общност. 

“Холерата е предотвратима и лесно лечима“, допълни Алберти.

Ситуацията е особено тревожна в страни като Судан, Южен Судан, Чад, Демократична република Конго и Йемен. Конфликтите в тези региони са допълнителен фактор за разпространяването на болестта, обясни Алберти.

Свързани статии

В бежанските лагери хората често разполагат едва с три литра вода на ден – за пиене, миене и готвене, а достъпът до чиста питейна вода остава от ключово значение в борбата с холерата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СЗО холера инфекции вода бежански лагери
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem