СЗО: Разпространението на холерата се увеличава, особено в зони на конфликти

Холерата, която представлява животозастрашаващо заболяване, се разпространява все по-широко в райони, засегнати от конфликти, съобщи Световната здравна организация, цитирана от ДПА.

Тази година в 31 страни са регистрирани общо 390 хиляди случая, включително 4300 с летален изход, подчерта Катрин Алберти, експерт по холерата в СЗО. По думите ѝ тези цифри са ясен сигнал за сериозен провал на международната общност.

“Холерата е предотвратима и лесно лечима“, допълни Алберти.

Ситуацията е особено тревожна в страни като Судан, Южен Судан, Чад, Демократична република Конго и Йемен. Конфликтите в тези региони са допълнителен фактор за разпространяването на болестта, обясни Алберти.

В бежанските лагери хората често разполагат едва с три литра вода на ден – за пиене, миене и готвене, а достъпът до чиста питейна вода остава от ключово значение в борбата с холерата.