Китай разкрива ключовите характеристики на новия си танк Type 100

След представянето на нов клас китайски основен боен танк, Тип 100, на 3 септември, държавните медии предоставиха нови подробности за неговите възможности и начина, по който дизайнът му включва поуките от украинския театър на военните действия, за да се подготви за изцяло нова ера на бронирана война. Това следва нарастващите въпроси, повдигнати сред западните анализатори относно това дали текущите танкови програми като Challenger 3 и AbramsX ще бъдат остарели, преди дори да влязат в експлоатация, като се очаква бъдещите проекти, виждани в чужбина, да последват примера, даден от Type 100. Беше разкрито, че новият китайски танк интегрира оптични, инфрачервени и радарни сензори с мрежови комуникации, които го свързват с авиация, артилерия и средства за електронна война. Тези мрежово-центрични бойни възможности бяха тествани в скорошни учения с комбинирани въоръжени сили, по време на които екипажите използваха интерфейси с добавена реалност, за да атакуват цели извън зрителния обсег, пише в свой материал MWM.

Type 100 поставя особено голям акцент върху свързаността на данните, активната защита и координацията в множество домейни, като китайските военни коментатори описват това като част от по-широка тенденция към мрежови съвместни операции, при които танковете служат като възли в интегрирана бойна структура, а не действат като изолирани платформи. По време на скорошни учения на комбинирани батальони, един командир на танкове, Сун Йонгмин, подчерта особено предимствата, предоставяни от способността на екипажите на танковете да възприемат и да се ангажират с бойното поле от всички посоки и на много по-големи разстояния.

Това трансформира бронираната война от бой в близък бой до бой на по-големи разстояния, отбеляза той. Друг командир, идентифициран само с фамилното си име Юан, каза, че възможностите на новия танк му позволяват да се координира както с батальона си, така и с поддържащи части от други родове войски.

Нови комбинирани учения с участието на танковете Type 100 показаха, че те действат в тясно сътрудничество с нови ракетни артилерийски системи, екипи за електронна война и разузнавателни дронове. Танкът е запазил относително лек и изключително мобилен дизайн, макар и за сметка на масата на бронята и размера на оръдията.

Type 100 използва както активни, така и мултиспектрални отбранителни системи, с две активни защитни системи GL-6, управлявани от четири фазирани радарни панела, осигуряващи 360-градусово откриване на заплаха срещу противотанкови ракети, реактивни снаряди и боеприпаси за атака отгоре. Лазерните предупредителни приемници на танка, ултравиолетовите сензори и многолентовите оптични детекторни решетки осигуряват допълнителна защита срещу управляеми оръжия. Използването на неправилни многоъгълни форми върху корпуса и кулата също намалява вероятността за попадение.

За разлика от западните, руските и корейските танкове, екипажът на Type 100 е затворен в бронирани капсули в корпуса, като се възползва от напредъка в технологиите за автоматично зареждане и дистанционно управление на кулите, за да се постигне много по-висока степен на защита. Конфигурацията на безпилотната кула позволява и допълнително съхранение на боеприпаси, като същевременно прави машината значително по-лека, подобно на това, което е било направено преди това при нереализирания руски танк Т-14. Разработката на Type 100 следва по-широка тенденция към постигане на все по-отчетливо глобално лидерство от страна на китайския отбранителен сектор в нарастващ брой области, като никоя друга страна не е близо до внедряването на подобно усъвършенстван танков дизайн или е вероятно да го направи преди следващото десетилетие.