Руският президент Владимир Путин заявява, че Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) са напълно обкръжени, предава ТАСС.

"Красноармейск и Димитров са напълно обкръжени. Точно като Купянск по-рано. 70% от територията на Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на град Димитров групировката на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) е откъсната. Тя се разкъсва из целия град, а нашите войски се насочват към систематично унищожаване," заявява руският президент.

Групировката "Восток" се приближи до Гуляйполе (Запорожска област) на разстояние 1,5 км и възнамерява да продължи напред.

Волчанск е почти изцяло под контрола на руската армия. Купянск е изцяло под руски контрол. На левия бряг на река Оскол са блокирани около 15 батальона на ВСУ, около 3500 души. "Те вече приличат на бездомни“, заявява Путин.

Към Севърск руските войски са се приближили от изток, юг и север и контролират около 1700 сгради. Според Путин, в града има около 8000 сгради. "Очевидно е накъде отива всичко там“, коментира той.

Като цяло, според президента на РФ, въоръжените сили на Русия запазват положителната динамика във всички направления и увеличават темпото на настъплението.