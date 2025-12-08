Зеленски се среща с европейските лидери в Лондон

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Лондон днес в знак на солидарност, след като американският президент Доналд Тръмп го обвини, че не е прочел последното мирно предложение, а Кремъл похвали новата по-твърда позиция на Америка към Европа.

Тръмп разкритикува Зеленски в неделя, след като разговорите между американски и украински преговарящи през уикенда в Маями завършиха с нерешени въпроси относно гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата загриженост, че предложението на САЩ е в полза на Русия.

"Разговаряхме с [руския] президент Путин и разговаряхме с украински лидери, включително и Зеленски, и трябва да кажа, че съм малко разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, това беше преди няколко часа“, каза Тръмп, цитиран от CNN.

Европа ще направи равносметка

В понеделник Зеленски пътува до Лондон, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц.

Европейските лидери ще "направят равносметка на ситуацията и текущите преговори в рамките на американското посредничество“, обяви Макрон.

Разговорите в Маями между преговарящите от САЩ и Украйна стигнаха до точка на спиране в събота без пробив, съобщиха украински представители, отбелязвайки, че ключови въпроси останаха без отговор.

След три дни разговори "остават трудни въпроси“, каза украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина в събота, "но двете страни продължават да работят за оформяне на реалистични и приемливи решения“.

Нова дипломатическа седмица

"В момента започваме нова дипломатическа седмица – ще има консултации с европейските лидери. На първо място, въпросите на сигурността, подкрепата за нашата устойчивост и пакетите за подкрепа на нашата отбрана, както и противовъздушната отбрана и дългосрочното финансиране за Украйна. Разбира се, ще обсъдим обща визия и общи позиции в преговорите“, отбеляза Зеленски, цитиран от Ukrinform.

Според него през последните дни украински представители проведоха съществени дискусии с пратеници на президента на САЩ, а сега секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрей Хнатов са на път за Европа.

Президентът очаква от тях подробна информация за всичко, което е било казано на американските пратеници в Москва, и за нюансите, които американците са готови да модифицират в преговорите с Украйна и с руснаците.