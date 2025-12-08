Кремъл иска да разбере резултатите от работата на САЩ с Киев

Дмитрий Песков не коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за разлика от обкръжението си, Владимир Зеленски не е запознат със съдържанието на мирния план

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че е важно Кремъл да разбере резултатите от работата на САЩ с Украйна след срещата между руския президент Владимир Путин и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

"Както знаете, в Москва беше проведена подробна работа по време на срещата между Путин с Уиткоф и Кушнер. След това, въз основа на постигнатите в Москва резултати, американците работиха с делегация от украински преговарящи, водена от Умеров. Сега е важно да разберем резултатите от тази работа“, каза говорителят, цитиран от ТАСС.

Песков отказа да коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за разлика от обкръжението си, Зеленски не е запознат със съдържанието на мирния план. "Не знаем точно какви са различията в мненията“, отбеляза говорителят.

Песков подчерта, че страните са осъзнали непродуктивността на мегафонната дипломация и че постигането на резултати изисква тиха работа. "Затова се надяваме да получим такава информация. Тогава ще стане ясно“, каза той.

Срещата между Путин и американската делегация, начело с Уитков и ЛКушнер, завърши след полунощ на трети декември.Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков, срещата, която се фокусира върху украинското уреждане, е била конструктивна и съдържателна. Страните са обсъдили няколко варианта за мирен план, включително териториални въпроси, и са се споразумели да поддържат контакт, припомня агенцията.

Тридневните разговори между представители на САЩ и Украйна приключиха във Флорида на 6 декември. След разговорите Уитков и Кушнер са провели телефонен разговор със Зеленски. Според новинарския портал Axios, САЩ се опитват да намерят нов подход за разрешаване на териториални спорове в преговорите си с Украйна.