Предупреждение от НАТО: Русия подготвя военни предизвикателства в Източна Европа

Две страни от източния фланг на НАТО предупредиха, че Русия подготвя евентуална "провокация" в балтийските държави или Полша в опит да изпита сплотеността на западния военен съюз. Западни източници също се опасяват, че на хоризонта може да има опасност, тъй като Кремъл е подложен на натиск от кампанията на Украйна за атаки на далечни разстояния срещу цели близо до Москва и Санкт Петербург.

В понеделник латвийското разузнаване заяви:

"Виждаме индикации, че Русия подготвя военни провокации срещу балтийските държави или Полша. Това обаче би било далеч от пълномащабна атака."

Високопоставен политически източник от втора страна членка на НАТО направи подобно изявление миналата седмица. Те казаха, че "получаваме разузнавателна информация", че Владимир Путин "планира нещо срещу балтийските държави", пишат от The Guardian.

Те казаха, че Путин може да е готов да изпита подкрепата на САЩ за някои от най-малките страни членки на НАТО - Естония, Латвия и Литва - в отчаян опит "да хвърли заровете", докато Русия се бори с нахлуването си в Украйна.

Латвийското разузнаване заяви, че Русия не е способна да отвори втори фронт, но обмисля "хибридни атаки, като ракети, дронове или други действия, предназначени да изпратят сигнал: спрете да подкрепяте Украйна или ще имате свои собствени проблеми".

Въпреки че предупрежденията изглеждат свързани, имаше само ограничени подробности в подкрепа на това, за разлика от подробните предупреждения, публикувани от ЦРУ и MI6 преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Но сигналите идват във време, когато руското настъпление в Украйна е в застой, което повдига въпроси дали Кремъл ще се обърне към алтернативни стратегии за излизане от безизходицата или ще промени динамиката в своя полза.

"Москва ще търси начини да наруши настоящата тенденция чрез хоризонтална ескалация [разпространение на конфликта в други страни] или чрез правене на нещо другаде. Не бива да очакваме Русия пасивно да загуби", обяснява Кийр Джайлс, експерт по Русия от мозъчния тръст Chatham House.

Относителната слабост на Русия беше подчертана тази седмица, когато станциите за релета с дронове в Беларус спряха да работят, след като Украйна заплаши да ги атакува. Володимир Зеленски, президентът на Украйна, отправи едноседмично предупреждение към Беларус миналия петък, заявявайки, че оборудването е позволило на руските атаки срещу страната му.

Един канал в Telegram съобщи, че беларуските власти в Брестската и Гомелската области на страната са поискали от мобилните оператори да демонтират ретранслаторите, защото те пречат на местата за гнездене на глухари.

НАТО ще проведе годишната си среща на върха в Анкара, Турция, този месец на фона на несигурност относно ангажимента на САЩ към алианса. В сряда Доналд Тръмп заяви, че се чувства "подведен" от европейските съюзници, които не позволиха на американските военновъздушни сили да бомбардират Иран от летища в техните страни.

От началото на пълномащабното нахлуване в Украйна е имало няколко вълни от руски саботаж и провокативна дейност, включително поставянето на запалителни бомби в пратки на DHL във Великобритания, Полша и Германия през лятото на 2024 г.

Миналия септември 19 руски дрона-примамки преминаха през полското въздушно пространство, което накара НАТО да вдигне самолети, за да се опита да ги свали, докато на хората в три източни провинции беше казано да се укрият.

Украйна постепенно разви собствена способност за дълбоки удари, способна да поразява цели на 2000 км в Русия

Миналата седмица близо 200 дрона удариха няколко места в Москва, а черен петрол се изля върху части от руската столица, след като рафинерия беше бомбардирана.

Западен военен източник заяви, че има опасения, че Русия може да нанесе ответни удари, ако Путин си помисли, че е под натиск, докато войната се измества към силуета на Москва и Санкт Петербург.

"Не мога да лъжа, това е период на опасност", отбелязва той.

Притесненията за евентуална ескалация от страна на Русия се появиха и през есента на 2022 г., когато внезапни обрати в Харковска област доведоха до опасения на Запада, че Москва може дори да използва ядрено оръжие, за да се защити. Но нямаше доказателства за стъпки към реално разполагане на войски и фронтовата линия се стабилизира до края на годината.