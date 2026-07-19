Турски търговски кораб е ударен от руски ракети, петима души са загинали

Турски търговски кораб е бил ударен от руски ракети и петима души са загинали, казаха украинските военноморски сили, цитирани от Франс прес.

Руските военни нанесоха ракетен удар по цивилен товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Петима членове на екипажа загинаха, осем бяха евакуирани, а съдбата на още петима остава неизвестна.

Украинските военноморски сили на Въоръжените сили на Украйна съобщиха това във Facebook , цитирани от "Украинформ".

"Руските окупационни сили изстреляха три крилати ракети Х-59/Х-69 по цивилния товарен кораб „Golden Leo“ (флаг на Гвинея-Бисау, турска собственост), който по време на атаката напускаше зоната на бойните действия, превозвайки товар зърно.

Ракетата удари десния борд на надстройката на кораба, причинявайки пожар на борда. В резултат на удара загинаха петима души. Съдбата на още петима членове на екипажа остава неизвестна и издирвателните операции продължават. Техническото състояние на кораба все още се оценява", се казва в изявлението.

В спасителната операция са участвали части на украинските военноморски сили и Морската служба за търсене и спасяване.

Към 20:30 часа осем членове на екипажа са евакуирани в болница в Одеса.

"Това е пореден умишлен руски удар срещу невъоръжен цивилен кораб, плаващ под чужд флаг, който не представлява военна заплаха. Атаката е акт на тероризъм срещу мирното морско корабоплаване и крещящо нарушение на международното хуманитарно право“, заявиха от украинските ВМС.

Руски удар в Одеска област е повредил и товарния кораб "Вентуро“. Един човек е загинал, а 17 моряци са евакуирани.