Жертвите на ударения турски кораб до Одеса станаха 10

В резултат на руска военна атака срещу търговски кораб под флага на Гвинея-Бисау, собственост на Турция, близо до Одеса загинаха 10 души, включително морски пилот, служител на Украинската пристанищна администрация (USPA).

Пресслужбата на USPA заяви това в Telegram , цитирана от "Украинформ".

"Операцията по търсене и спасяване продължи през цялата нощ. Пожарът на борда на кораба е локализиран. Осем членове на екипажа бяха спасени и безопасно изведени на брега. За съжаление, 10 души, включително пилот от Украинската пристанищна администрация, загинаха“, се казва в изявлението.

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Руският удар по търговския кораб под флага на Гвинея-Бисау бе извършен на 19 юли, докато корабът е напускал пристанището на Одеса след товарене на царевица. На борда е имало 17 членове на екипажа - граждани на Сирия и Индия, както и морски пилот от клона "Делта Пилот" на украинската пристанищна администрация.

Министър-председателят на Украйна Сергий Корецкий разпореди на Министерството на външните работи спешно да информира правителствата на държавите, чиито граждани са засегнати от руската атака, както и международните партньори на Украйна.

Както беше съобщено по-рано, украинското правителство, съвместно с военното командване, подготвя мерки за засилване на морската сигурност и подпомагане на защитата на гражданските кораби и моряците от руски атаки.