"Брутален футболен интелект": Как Испания стигна до световната титла?

Испания спечели световната титла по футбол, след като победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026. Според футболните експерти "Ла Фурия" заслужено е стигнала до трофея, след като е показала изключителна организация, силна защита и висок футболен интелект.

"Определено Испания беше отборът, който искаше и знаеше как да постигне победата. Впечатляващ беше и техният път до финала на Световното първенство. Допуснаха само един гол в цялата надпревара, представиха се прекрасно в защита, обраха индивидуалните награди след края на мача. И пътят на Аржентина беше изпълнен с много емоции и обрати. Макар че мачът завърши 1:0, видяхме финал, който е един от много добрите финали на световни първенства", коментира футболният агент Стоян Орманджиев в предаването "България сутрин".

Футболният мениджър Евгени Найденов определи постигнатото от испанците като грандиозно.

"Испания изцяло минимализира щетите и силните страни на Аржентина. Испания спря кръвоносната система на Аржентина и топките не стигаха до Лионел Меси", подчерта Орманджиев.

"Брутален футболен интелект"

Според Найденов в основата на успеха на Испания стоят ясната структура и изключително високото игрово разбиране на футболистите.

"Това е отборът с най-висок футболен интелект. Има капацитет всеки един от испанските футболисти да разчита предварително два-три хода", посочи футболният мениджър пред Bulgaria ON AIR.

Орманджиев отбеляза още, че САЩ умеят да създават шоу и да печелят от него, както и ФИФА.

"Световното е веднъж на 4 години и това е основният приход на Световната футболна централа. Почти сигурно е, че това е последното Световно първенство на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Видяхме и нови звезди - Кубарси и Ламин Ямал", допълни футболният агент.

Може ли Ямал да наследи Меси?

Евгени Найденов коментира, че наследяването на Лионел Меси е изключително трудна задача, но през следващите години Ламин Ямал ще покаже доколко е способен да я изпълни.

"Потенциала и качеството като футболни възможности ги има. Задачата не е лесна, въпреки че стартира уникално - Европейско и Световно първенство на толкова крехка възраст", допълни той.

Двамата експерти подчертаха, че в Испания се инвестира сериозно и в работата извън терена - психологията, храненето и поведението на играчите. Младите футболисти трябва да се справят и с постоянното внимание към тях, като едно от основните предизвикателства остава опасността успехите да ги главозамаят.

Критики към поведението на Аржентина

Орманджиев отправи остри критики към реакциите на аржентинските футболисти след края на финала.

"Поведението на Аржентина, след като приключи мачът, беше скандално. Може би Лионел Меси беше изключение. Прекрачиха границата. Страстите взеха връх", смята той.

Найденов добави, че подобно поведение е част от идентичността на Аржентина, като подчерта, че отборът не оставя никого безразличен.