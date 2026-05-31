Двама загинали и седем ранени след руски удари срещу Запорожка област

Това съобщи ръководителят на областната военна администрация

31.05.2026 | 10:30 ч.
През последните 24 часа руските сили нанесоха 976 удара по 55 населени места в Запорожка област, като при ударите срещу областния център и околните райони са убити двама души, а седем са ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на ръководителя на военната администрация на областта Иван Федоров. 

Атаките включват 35 въздушни удара, 675 атаки с безпилотни летателни апарати, шест удара със системи за залпов огън и 260 артилерийски снаряда, насочени срещу населени места в цялата област, уточни Федоров, предава БТА. 

Властите са получили 92 сигнала за нанесени щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. 

