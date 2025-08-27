Политическата криза във Франция попарва надеждите за възстановяване

Последната вълна на политическа нестабилност във Франция заплашва да застраши зараждащото се икономическо възстановяване, тъй като компаниите отлагат наемането на нови служители и инвестициите, пише Bloomberg.

Докато законодателите се готвят да свалят правителството в гласуване на доверие на 8 септември, свикано от премиера Франсоа Байру, мениджърите на компаниите вероятно ще искат да видят как новата администрация ще събере подкрепа и ще се справи с необходимостта да намали най-големия бюджетен дефицит в еврозоната.

„Някои френски компании ще са склонни да изчакат приемането на бюджета, преди да пристъпят към плановете си за наемане на персонал или инвестиционни решения“, заяви стратегът на Oddo BHF Томас Зловодзки. „С цялата несигурност относно тарифите на фона на забавената икономика, видимостта вече беше доста замъглена – сега тя се влоши.“

Данните за икономическия растеж вече прикриваха продължаващата слабост в инвестициите на нефинансовите компании, които са се свивали или не са отбелязвали растеж всеки тримесечие от извънредните парламентарни избори на президента Еманюел Макрон през юли миналата година. Ако този спад се повтори, това ще се отрази на производството, което се разшири повече от очакваното през последните месеци, главно благодарение на увеличените запаси.

Френските компании също са изправени пред нарастващи разходи по заемите. Доходността на 10-годишните облигации на страната в момента е сред най-високите в еврозоната – 3,5%, и е нараснала с повече от 30 базисни пункта от края на май. Това е далеч от внезапната промяна на пазара, която свали правителството на Лиз Трус във Великобритания преди няколко години, но е достатъчно, за да накара някои мениджъри на активи да споменат нейното име.

Френските корпоративни лидери имат основателни причини да се тревожат. Приетият през февруари бюджет, след свалянето на предишното правителство, въведе временни данъчни увеличения за най-големите корпорации. Сега няколко опозиционни партии, които се стремят да формират нова фискална стратегия, настояват за още повече от същото.

Връщането на политическите сътресения ще бъде основният фокус, когато френските мениджъри се съберат в Париж по-късно в сряда за годишната конференция на бизнес федерацията Medef. Байру и няколко от министрите му ще говорят в четвъртък, което ще им даде възможност да призоват за подкрепа в опитите си да разубедят опозиционните депутати да свалят правителството.

Ако премиерът бъде свален, Макрон може да назначи нов, който да сформира правителство, залагайки, че този човек ще успее да събере достатъчно подкрепа, за да се задържи на власт без нов мандат. Или може да разпусне парламента и да проведе нови избори. Нови избори обаче биха могли да подкопаят и без това слабата му позиция в Националното събрание, което е точно това, което се случи при предсрочните избори, които той свика миналата година.

Независимо от избрания път, ако резултатът е продължително забавяне на икономиката, това би направило задачата за оздравяване на бюджета още по-трудна, тъй като би намалило данъчните постъпления. И това рискува да нанесе още един удар на дългогодишната стратегия на Макрон за справяне с фискалните предизвикателства на Франция чрез про-бизнес реформи, включително данъчни облекчения за компаниите и работниците, които според него водят до по-високи темпове на икономически растеж.

Свързани статии Вътре в бунта на средната класа във Франция, който тревожи Макрон

Във вторник в радио France Inter министърът на финансите Ерик Ломбар заяви, че страната е на път да постигне бюджетен дефицит от 5,4% от брутния вътрешен продукт за тази година. Правителството прогнозира, че икономическият растеж ще бъде 0,7%.

„Кой ще плати за тази политическа криза, както стана миналата година с вот на недоверие? Френският народ плати за нея“, заяви Байру след речта си на конференцията на профсъюза CFDT във вторник. „Тази криза ще струва на Франция милиарди.“