Вътре в бунта на средната класа във Франция, който тревожи Макрон

Никола, трийсетгодишен професионалист, седи в малкия си парижки апартамент, скрил глава в ръцете си. Въпреки дипломата си и работата си в голяма компания, той и съпругата му Джули едва се справят, след като държавата взема част от заплатата им, пише The Times.

Повече от 500 000 души са изразили съчувствие към младия мениджър в Twitter, откакто тежкото му положение стана публично достояние. Министри и депутати са предложили подкрепа, а той тревожи екипа на президента Макрон. Всичко това е забележително, като се има предвид, че Никола не съществува.

Той е измислено въплъщение, вирусен мем, на фрустрацията на поколение бели градски милениали от средната класа, които чувстват, че са измъчвани, за да плащат за френската система за социални помощи и за поколението на бейби бумърите, живеещи с държавни пенсии. Името му е едно от имената, които достигат пик на популярност сред родителите от средната класа през 1980 г.

Лозунгът „ C'est Nicolas qui paie “ (Никола плаща сметката), който се появи през 2020 г., набира скорост тази година, насочвайки гнева в част от електората, която беше в основата на първоначалната подкрепа за центристката партия на Макрон „En Marche“, сега наречена „Ренесанс“.

Сред обектите на гнева на Никола са Бернар и Шантал, имена от поколение на поколение за 70-годишни, изобразени да плават по океаните на круизи, благодарение на пенсиите, които тази година дадоха на пенсионираните. Те са с по-високи доходи от средностатистическите работещи на пълен работен ден.

В полезрението му е и Карим, мюсюлманско-африканският имигрант, чийто живот уж се финансира от Никола.

Обещаните от Франсоа Байру, министър-председател на малцинственото правителство на Франция, увеличения на данъците засилиха феномена „Никола“, привличайки консервативни политици. Бруно Ретаило, лидер на десноцентристките републиканци и министър на вътрешните работи, предупреди, че ако Байру не успее да промени бюджета, „Никола ще плати“.

37-годишният Йонас Хадад, вицепрезидент на региона Нормандия и говорител на републиканците, похвали това, което той нарече „призив за сплотяване на поколение, което е ограбвано“.

Помощници на Макрон, които се противопоставят на планираното от Байру увеличение на данъците, казват, че следят отблизо движението. Елисейският дворец е съгласен с твърдението, че средната класа е обложена с твърде много данъци, каза служител, пожелал анонимност. Правителството е по-притеснено от назряващ бунт, също роден в социалните медии, от потенциално по-насилствен тип. Под лозунга „Bloquons tout“ (Нека блокираме всичко), движение, наподобяващо въстанието на жълтите жилетки (gilets jaunes ) от 2018 г., призовава страната да бъде поставена на колене на 10 септември. Черпейки началото от радикалната левица и крайната десница, то призовава за гражданско неподчинение и масови протести. То се наблюдава отблизо от полицейското разузнаване.

Никола е изобразяван отляво като средство за популистка и крайнодясна политика. Гаспар Ганцер, бивш съветник на Франсоа Оланд, бившия президент социалист, каза: „Този ​​персонаж на Никола, който изглежда толкова прост и типичен, всъщност е троянски кон. Той разпространява реакционна политика на идентичността, която твърди, че само продуктивните хора имат право на мнение.“

Анализаторите виждат феномена „Николас“ и по-гневното движение „блокирай всичко“ като симптом на разпадането на политическата система, доказано от разпадането на старите, установени партии и появата на два големи блока от крайната левица и популистката десница, които съвместно се радват на подкрепа от над половината от обществото.

Жером Фурке, директор на отдела за обществено мнение в Ifop, каза:

„Всеки по свой начин изразява дълбокия гняв, който гори в цели части от обществото.”

„Никола“ произлиза главно от дясното разочарование от данъците и прекомерните помощи, докато „блокирайте всичко“ е повторение на „жълтите жилетки“, каза той пред списание Le Point. „Това са два лозунга, които нямат партия или профсъюз, но са подхранвани от едно и също раздразнение.“ Фразата „Никола“ е нов поглед върху стар израз, използван наскоро от Макрон: „ C'est bibi qui paie“ . „Биби“ се отнася до себе си, така че означава: „Аз съм този, който плаща.“