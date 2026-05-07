Това не е светът, който Русия иска

Нахлуването в Украйна през 2022 г. отбеляза само връхната точка на дългия обрат на Русия към ревизионизъм. След края на Студената война Русия се стреми да оформи архитектурата на сигурността на Европа и да наложи волята си на по-малките съседи. Кремъл също така се сблъска със Съединените щати и Европа в Организацията на обединените нации и други многостранни организации. Неговите лидери осъдиха концепцията за международен ред, основан на правила , като западно изобретение, целящо да затвърди хегемонията на САЩ. Стилизирайки се като авангард, насърчаващ по-многополюсен ред, Русия се стреми да увеличи собственото си глобално влияние, необременена от ограничения и правила. Но сега се озовава в любопитната позиция да наблюдава как Съединените щати се държат повече като Русия. На пръв поглед това може да изглежда благодат за руския президент Владимир Путин. Вместо да се бори с Вашингтон, който се съпротивлява на заграбването на територии и се бори с него в многостранни форуми, той има симпатичен американски президент, който сякаш се приписва на неговия мироглед, основан на принципа "силното прави правото". Доналд Тръмп критикува международните институции с език, напомнящ руски заплахи, като оттегли Съединените щати от десетки агенции на ООН и ги лиши от финансиране, като същевременно създаде конкурентен орган за уреждане на конфликти - Съвета за мир. И той заяви правото си да принуждава, дори да атакува, по-малки държави в стила на руското тормозене. Но в дългосрочен план този обрат на събитията може да се окаже загуба за Русия.

Стратегията на Путин успя само дотолкова, доколкото Съединените щати не я копираха

- с други думи, стига Москва да се освободи от правилата, като същевременно настояваше Вашингтон да остане окован. И всъщност, дори когато Русия осъждаше традиционните международни институции, тя разчиташе на тях за лост, използвайки правото си на вето в Съвета за сигурност, за да упражнява влияние. Действията на Тръмп сега заплашват да разводнят тази власт. И обвързан с войната срещу Украйна, Путин трябваше да стои безучастно и да наблюдава как Тръмп нетърпеливо използва военната сила на САЩ, за да задуши два ключови руски партньора - Иран и Венецуела.

Кремъл извлича известна полза от безмилостния подход на Тръмп към противниците си. Американско-израелската война срещу Иран позволи на Русия да натрупа милиарди допълнителни приходи от петрол. И Русия може да се надява, че Тръмп ще бъде замесен в една след друга външнополитическа катастрофа, което в крайна сметка ще отслаби глобалните позиции на Съединените щати и ще помогне на Русия да надживее Запада в Украйна. Но далеч не е сигурно, че Путин може трайно да се възползва от агресията на Тръмп, основана на бягство от страната - и е грешка да се смята, че ако Съединените щати започнат да се държат повече като Русия, това автоматично ще е от полза за Кремъл. По-вероятният резултат е Русия да види как нейната глобална мощна проекция, вече отслабена от войната ѝ срещу Украйна, ще ерозира допълнително от ръцете на Съединените щати, пише за Foreign Affairs Хана Ноте, директор на Програмата за неразпространение на ядрени оръжия в Евразия в Центъра за изследвания на неразпространението "Джеймс Мартин".

Русия отдавна канализира съпротивата си срещу върховенството на САЩ в разногласия със Съединените щати и съюзническите им държави относно международни договори и институции. Путин запомнящо се изрази разочарованието си в реч през 2007 г. в Мюнхен, оплаквайки "презрението" на Съединените щати към международното право и превръщането на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа във "вулгарен инструмент, предназначен да насърчава външнополитическите интереси на една или група държави". След като администрацията на Обама и нейните съюзници отговориха на анексирането на Крим през 2014 г., като санкционираха и намалиха сътрудничеството си с Русия, руските дипломати се сблъскаха още по-често със западните си колеги в многостранни организации. На срещи на Организацията за забрана на химическите оръжия, например, Русия се сблъска със спорове със Съединените щати и техните партньори относно усилията на Сирия, руски съюзник, да запази и използва химически оръжия. Тези спорове позволиха на Москва да изгради наратив, че западните държави просто използват многостранните институции като прикритие, за да прокарат антируска програма.

Русия успя да събере малка група от поддръжници сред нациите, недоволни от западното господство.

Това също така хвърли гаечни ключове в зъбните колела на тези наследени институции, възпрепятствайки способността им да изпълняват своите мандати. Междувременно Русия ясно заяви, че ще следва свой собствен път, когато пожелае, като си сътрудничи със страни със сходно мислене, вместо да разчита на това, което Фьодор Лукянов, виден експерт по външна политика, близък до Кремъл, презрително определи като "глобални структури, издаващи правила". Концепцията за външна политика на Русия от 2016 г. (документ, който излага светогледа, интересите и целите на страната) обяви намерението на Москва да се обърне повече към мрежовата дипломация, която тя определи като "гъвкав подход към участието в многостранни механизми" - с други думи, да работи избирателно със страните, когато ѝ е удобно.

От 2017 г. Русия приложи тази теория на практика, присъединявайки се към Иран и Турция в Астанския процес за преговори и надзор на така наречените зони за деескалация във въоръжения конфликт в Сирия; Астанският процес постепенно започна да засенчва по-приобщаващия, ръководен от ООН Женевски процес в търсенето на политическо решение. И след пълномащабното си нахлуване в Украйна, Русия изведе насърчаването на нови формати на следващото ниво. Докато дипломацията на САЩ и Европа с Русия атрофираше, Кремъл ентусиазирано подкрепяше разширяването на алианса БРИКС, подкрепяйки инициативата на Китай за добавяне на нови членове, а след това, през 2024 г., председателстваше стотици събития като председател за интегриране на новодошлите. Но в същото време Кремъл ревниво пази правото си на вето в Съвета за сигурност на ООН.

След нахлуването си в Украйна, Русия първоначално внимаваше да не парализира съвета, координирайки действията си със западните членове по въпроси като нов режим на санкции срещу хаитянските банди и предоставянето на помощ на Афганистан. Но когато войната в Украйна се превърна в ожесточена битка на изтощение, Русия започна да упражнява правото си на вето в полза на съюзнически правителства или фракции в Мали, Северна Корея и Сирия. Русия помогна за затвърждаване на парализата на ООН, като същевременно продължи да третира органа като ключов инструмент за проектиране на влияние. Желанието на Москва за смущения се разпростря и до Общото събрание на ООН: през септември 2024 г. руски дипломати направиха нагло усилие да предотвратят приемането на широко подкрепения Пакт за бъдещето. Въпреки че Русия се провали, нейната намеса значително усложни това, което вече беше труден процес на преговори, дори по стандартите на ООН.

През последните няколко години Русия продължи да използва и други традиционни многостранни институции, за да упражнява влияние. По отношение на форумите за преговори по ядрената програма и органите за управление, като Международната агенция за атомна енергия, Първия комитет на ООН и Договора за неразпространение на ядрени оръжия, Русия следва двойна стратегия: тя налага процедурни нарушения и посява недоверие в безпристрастността на органите, и провежда информационни дейности - например с Групата на 77, коалиция от развиващи се страни в ООН - за да привлече държави в подкрепа на антизападната си програма. В началото завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. изглеждаше като повод за празнуване в Москва. През февруари същата година Вашингтон скъса с предишната практика и застана на страната на Москва, като наложи вето на резолюция на Общото събрание на ООН, осъждаща войната на Русия срещу Украйна.

Скептицизмът на Тръмп към НАТО, разпускането на Агенцията за международно развитие на САЩ и атаките срещу политиките, защитаващи правата на ЛГБТ общността, сякаш въведоха нова външна политика на САЩ, която беше антиглобалистка, антиинтервенционистка и антилиберална - и следователно много по вкуса на Русия. Но Тръмп също започна да предприема съществени стъпки за размиване на властта на ООН и други наследени многостранни институции - самата система, на която Русия разчиташе като контрааргумент. В началото на февруари 2025 г. той нареди на Държавния департамент да преразгледа всички членства на САЩ в международни организации и финансирането им. През лятото на същото време Тръмп изтегли Съединените щати от ЮНЕСКО.

През януари 2026 г. той обяви, че Съединените щати ще напуснат 66 международни организации, включително 31 агенции на ООН. Под негово ръководство Съединените щати също така забавиха годишните си плащания на членски внос в ООН и заплашиха да спрат по-нататъшно финансиране, изостряйки финансовите проблеми на организацията. И Тръмп преследва своя собствена версия на мрежова дипломация, като създава Съвета за мир. Когато той покани Путин да се присъедини към съвета, много американски експерти по външна политика го възприеха като знак за рехабилитацията на Русия. Но създаването на съвета постави Русия в особено неудобно положение, след като стана очевидно, че Тръмп иска той да направи много повече от това да приложи неговия мирен план за Газа. Тръмп ясно заяви, че той е върховният авторитет на съвета и че Русия няма да има там привилегиите, с които се ползва в Съвета за сигурност на ООН. В опит да се възползва от склонността на Тръмп към ласкателства, Путин предложи да подкрепи бюджета на съвета с 1 милиард долара, които да бъдат взети от руски активи, замразени в момента в Съединените щати.

Русия обаче пропусна учредителното заседание на съвета, а външното ѝ министерство оттогава заяви, че "оценява" "модалностите" на съвета - дипломатически жаргон за "Русия няма да се присъедини". Путин едва ли е знаел, че стратегията му за упражняване на глобална сила изисква функционираща ООН, в която Русия има равностойна дума на тази на Съединените щати; членството в Съвета на мира е понижаване. Откровено подчертаната външна политика на Тръмп, основана на принципа "силният прави правото", също преобърна стремежите на Москва. В продължение на няколко десетилетия ревизионизмът на Русия беше подкрепен от нарастващата военна мощ. Финансовите печалби, които високите цени на петрола донесоха през първото десетилетие на двадесет и първи век, ускориха военната модернизация на страната и ѝ позволиха да води по-небрежна външна политика.

Русия претендира за около 20 процента от територията на Грузия през 2008 г. Тя анексира Крим през 2014 г. Година по-късно тя се намеси в сирийската гражданска война, за да подкрепи Башар Асад, стартирайки първата си мащабна операция извън бившия Съветски съюз от края на Студената война. До 2022 г. Путин си беше присвоил увереност, която преди няколко десетилетия беше уникално американска. Щом Съединените щати можеха да използват военна сила за преследване на целите си, значи и Русия можеше. Решението на Путин да започне пълномащабно нахлуване в Украйна олицетворяваше убеждението му, че собствената мощ на Русия отсега нататък ще донесе справедливост - или, както се изрази виден руски учен по международни отношения дни след началото на войната, че "великите сили се държат като велики сили". Тръмп обаче доведе този принцип до нови крайности. Въпреки че водеше кампания с антивоенна платформа, през 2025 г. той нареди използването на сила срещу седем държави - повече от всеки друг американски президент в съвременната епоха.

И той отприщи американските военни срещу близки руски партньори. Тези демонстрации на американска мощ разтревожиха Москва: патриотични руски блогъри реагираха със завист на американските удари срещу Иран през юни миналата година и на светкавичното отстраняване на лидера на Венецуела по-рано тази година. Бързината и очевидният успех на тези интервенции бяха в ярък контраст със собствената руска така наречена специална военна операция, която трябваше да бъде подобно бърза, но сега е затънала в петата си година. Фактът, че ръководените или подкрепени от САЩ операции са били насочени към държавни глави, което е довело до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и убийството на иранския върховен лидер аятолах Хаменей, особено уплаши Путин, който изглежда се е страхувал повече от атаки с дронове и дори опити за покушение през последните месеци. Авантюрите на Тръмп също така насочиха вниманието към намаления капацитет на Русия да проектира военна мощ отвъд Украйна. Миналият юни Русия остана на заден план, когато Съединените щати и Израел нападнаха Иран.

И въпреки че оказа на Техеран известна подкрепа под формата на данни за насочване и оперативни насоки, Москва се въздържа от пряка намеса в защита на Иран в настоящата война. Отказът на Русия да рискува заплитане от името на своите партньори е въпрос на политически изчисления, а не просто функция на ограничени ресурси. И все пак, според Москва, Тръмп оформя свят, в който "слабите биват победени", както се изрази руският външен министър Сергей Лавров в интервю през март. За да се гарантира, че Съединените щати не могат да победят Русия, руски експерти и официални лица намекнаха, те не трябва да оставят никакво съмнение относно страховитите ядрени оръжия. Години наред Русия се подиграваше с международните правила, норми и институции. Но колкото и Русия да се гърчеше и да се тресеше, съпротивлявайки се на глобален ред, който смяташе за противоречащ на нея, този ред даваше на Русия сила и предвидимост. Сега желанието на Тръмп да заобиколи ООН и да се ангажира с неконвенционална дипломация заплашва да разводни ветото на Русия. А опиянението му от разполагането на американска военна сила кара Русия да изглежда като второстепенен играч.

Това не е светът, който Путин искаше. Той се надяваше да види Русия необвързана, а не Съединените щати. И искаше Русия да бъде консултирана по въпроси от глобално значение, а не игнорирана. И все пак Тръмп дори не си направи труда да приеме предложението на Путин, направено миналия септември, и двете страни да се ангажират да спазват ограниченията си за ядрени бойни глави след изтичането на Новия СТАРТ, последния останал договор за ядрени оръжия между САЩ и Русия. Тръмп връща всички "в свят, където нищо не е съществувало - няма международно право, няма Версайска система, няма Ялтенска система", оплака се Лавров през март. Надеждата на Русия сега е, че Тръмп е отхапал повече, отколкото може да сдъвче.

Девет седмици след началото на кампанията си срещу Иран, американският президент се бори да сложи край на това, което реторично определи като "минивойна" или "екскурзия" - и Русия печели. Затварянето на Ормузкия проток от Иран разтърси световните енергийни пазари, което накара Съединените щати да облекчат петролните си санкции срещу Русия. Руски блогъри се подиграха на войната на Тръмп с фразата "Техеран за три дни" - намигване към "Киев за три дни", ироничното съкращение, използвано за описание на високомерието на Кремъл, вярващ, че може бързо да победи Украйна.

Колкото по-дълго трае близкоизточната стратегия на Тръмп, без да навлиза в ясна крайна цел, толкова повече Русия може да спечели - от по-високите цени на горивата и торовете, които изнася, отклоняването на критични американски боеприпаси за противовъздушна отбрана от Украйна към Персийския залив и разкриването на американската некомпетентност. Но факт е, че светът на Тръмп може да не е гостоприемна среда за Русия. След това Тръмп може да се обърне към Куба, един от най-близките партньори на Русия в Западното полукълбо, което допълнително ще подкопае силата на приятелския кръг на Москва. По-важното е, че Тръмп изглежда не е в настроение да се съобразява с Русия като велика сила, равна на Съединените щати - да се консултира с Путин по Иран и други геополитически досиета; да разчита на ООН, където Москва е равнопоставена на Вашингтон, като водеща миротворческа организация в света; и да предостави на Русия нейната сфера на влияние. Вместо това, като разрушава международната система след Студената война, Тръмп поема мисията на Русия. И Москва ще трябва да се справи с нещо по-хаотично - свят без стабилни рамки или надеждни правила на играта.