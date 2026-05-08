Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван днес

Премиерът вече представи структура и състав на проектокабинета

08.05.2026 | 06:55 ч. 4
Снимка БГНЕС

Указ на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, ще бъде обнародван днес, 8 май, в “Държавен вестник”. Това пише в съдържанието на брой 42 на „Държавен вестник“ за 8 май 2026 г.

Днес ще бъде обнародван и указът на държавния глава за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство, предава БНР.

Вчера президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Тагове:

радев йотова указ държавен вестник
